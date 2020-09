Minoru pretende implantar passe livre para os estudantes

Desde o último dia 6 de agosto, quando o filho da professora e presidente do Sindicato do Professores da Rede Pública de Ensino do Estado do Acre (SinproAcre), Alcilene Gurgel, se envolveu num acidente que tirou a vida de uma mulher em Rio Banco, ela não aparecia nas divulgações de agendas do sindicato. Na noite dessa quarta-feira, 16, foi a primeira vez após o ocorrido que Alcilene apareceu nas publicações feitas nas redes sociais da entidade.

Antes disso, quem aparecia ou inseria fala nas publicações da entidade era o vice-presidente, Edileudo Rocha. Nessa recente ocasião, a presidente se reuniu com gestores e professores da Escola Estadual Flodoardo Cabral, em Cruzeiro do Sul, para tratar da incorporação da VDP; piso salarial nacional; reformulação do PCCR; campanha de valorização dos professores; reestruturação da tabela com aumento das letras e do percentual para 10% linear de uma letra para outra.

Gurgel afirmou ao sindicato que a reunião foi proveitosa. “Buscamos a união de toda a categoria, a fim de que possamos, assim, reivindicar melhorias salariais, fazer valer nossos direitos e, para isso, precisamos da união da categoria, para que possamos obter êxito em nossas reivindicações”, disse.

Seu filho, o fisioterapeuta Ícaro José da Silva Pinto, foi denunciado pelo Ministério Público do Acre nessa semana pela acusação de um suposto racha ocorrido na Avenida Antônia da Rocha Viana, que culminou na morte da funcionária do Arasuper, Johnliane Paiva de Souza, de 30. Ícaro dirigia uma BMW.