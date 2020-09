Gladson anuncia a convocação de 201 aprovados no concurso da Polícia Civil

O governador Gladson Cameli (Progressistas) usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 17, para anunciar a convocação e nomeação dos 201 aprovados no concurso público da Polícia Civil.

Cameli afirmou que somente agora recebeu o aval da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) para a convocação dos aprovados e pontuou que a nomeação não acarretará em prejuízos às finanças do Estado e à folha de pagamento do Estado.

O governador explicou que a convocação ocorrerá em outubro e a nomeação em novembro deste ano. Serão convocados: delegados, escrivães, agentes e auxiliares de necropsia para reforçar o sistema de segurança do Estado.

“Dessa forma, cumprirei mais uma promessa de governo para fortalecer o combate ao crime no Acre. Este é mais um importante reforço que estamos assegurando para as nossas forças policiais, que estão com seus profissionais dia e noite nas ruas arriscando suas próprias vidas para proteger a nossa população”, afirmou.