Em Brasiléia, MDB fecha aliança com PSL e PSDB fica fora da eleição

O Partido Comunista do Brasil no Acre (PCdoB) decidiu nesta quarta-feira, 16, que vai juntar forças com o PT e o PSOL para apoiar Daniel Zen, candidato a prefeito de Rio Branco, em uma reunião que chancelou a parceria. Participaram do encontro o presidente do PT do Acre, Cesário Campelo Braga, o conselheiro Carioca Nepomuceno e os dirigentes comunistas, Marcio Batista e o também vereador Eduardo Farias.

No encontro, ficou definido que a chapa que tem Daniel Zen como prefeito e Claudio Ezequiel, do PSOL, como vice, não sofrerá qualquer alteração e que o PCdoB entrará com força total no intuito de tentar levar a aliança de esquerda para o segundo turno das eleições.

A decisão do PCdoB veio após ter sido rifado da aliança de apoio a reeleição de Socorro Neri. Os comunistas foram “convidados” a se retirar da aliança após o governador Gladson Cameli deixar claro a gestora da capital que não aprovava ter os deputados Edvaldo Magalhães e Perpétua Almeida no mesmo palanque. Horas antes da convenção que ocorreu na última segunda-feira, 15, a prefeita decidiu desfazer a aliança com os comunistas após ser pressionada publicamente pelo chefe do Palácio Rio Branco que declarou ao ac24horas que o “ônus e bônus” seria dela.

Durante o diálogo entre PT e PCdoB, “a orelha” de Socorro Neri “esquentou”. Foi um show de lamúrias e descontentamentos devido a prefeita ter se afastado dos aliados que a ajudaram a chegar no poder. Os episódios de “ingratidão” que tanto envolvem o PT e PCdoB foram classificados como “atos de traição”.