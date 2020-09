Cidades acreanas recebem quase R$ 1 milhão para saúde de indígenas e moradores de rua

O segundo repasse de setembro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) cairá nas contas das prefeituras do Acre nesta sexta-feira (18).

São R$ 4.481.484,67 sem o desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) a serem rateados entre os 22 municípios conforme o coeficiente legal de cada um.

O repasse do FPM é feito em três vezes durante o mês, um depósito a cada dez dias. No País, serão R$ 667,7 milhões, já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A Confederação Nacional de Municípios (CNM), que organiza os dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para divulgar aos gestores os valores por coeficiente, alerta que, apesar do crescimento, o acumulado do mês tem forte queda.

Em comparação com o segundo decêndio do ano passado, houve um aumento de 4,89% em termos nominais, ou seja, desconsiderando os efeitos da inflação. Contudo, em razão do valor muito baixo do primeiro decêndio, o acumulado do mês está 31,86% menor que a soma do primeiro e segundo repasse de setembro de 2019. Deflacionado, o crescimento deste decêndio é de apenas 2,60% e a queda do mês chega a 33,35%.

Mesma tendência se confirma com o acumulado de 2020, que está 8,04% menor que o ano passado, em termos nominais – e que vai a 10,56% se considerada a inflação.

A entidade representativa dos Municípios lembra que, com o objetivo de recompor as perdas e minimizar os impactos financeiros da pandemia do novo coronavírus, a União tem transferido uma complementação aos Entes que recebem valores menores que os de 2019. Prevista na Lei 14.041/2020, ela ocorrerá para os meses de março a novembro dentro do limite de R$ 16 bilhões disponibilizados pelo governo federal a Estados e Municípios.