Apreensão de cocaína cresce 12,32% nas rodovias do Acre em 2020

O Progressistas (PP) foi o último partido a realizar a sua convenção em Xapuri. O evento foi realizado na noite desta quarta-feira, 16, poucas horas antes do encerramento do prazo limite estabelecido pela Justiça Eleitoral, nas dependências da Associação dos Servidores Municipais (Assemux).

Prestigiaram o ato oficial do partido, o articulador político do governador Gladson Cameli, o ex-deputado Moisés Diniz, e o ex-prefeito de Senador Guiomard, James Gomes, que representou a sua esposa, a senadora Mailza Gomes. Além da aglomeração promovida, a convenção foi marcada pela indefinição.

Apesar de oficializar o nome da esposa do deputado Antônio Pedro (DEM) como a candidata do PP em Xapuri, não houve a definição do candidato ao cargo de vice-prefeito. Com o prazo de 24 horas após o término do ato político para entregar a ata da reunião, o partido terá que correr contra o tempo para resolver o problema.

A indecisão na composição da chapa do PP se deu porque o grupo político tentou até os últimos momentos convencer o advogado Carlos Venícius (MDB) a renunciar à sua candidatura em favor do nome de Carla Mendonça. O emedebista foi taxativo em recusar todas as propostas que lhe foram feitas.

Uma reunião de mais de três horas chegou a ser realizada em Brasiléia, na última terça-feira, 15, entre lideranças do PP e o candidato do MDB. A conversa resultou em nova negativa do advogado em abrir mão de sua candidatura, que foi tornada oficial na quinta-feira da semana passada.

Amparada pela executiva estadual do seu partido, a decisão de Carlos Venícius, teve, segundo fontes internas, repercussão no apoio do PP de Brasiléia à prefeita Fernanda Hassem (PT). A desistência de Venícius seria, segundo as informações, garantia para que o Progressistas se coligasse com Leila Galvão (MDB).

Com o encerramento das convenções, e se nada de extraordinário ocorrer, Xapuri confirmará quatro candidaturas para as eleições deste ano, a exemplo das últimas três. Além de Carla Mendonça e Carlos Venícius, estão no páreo o atual prefeito, Ubiracy Vasconcelos (PT) e Gessi Capelão (PSD).