A missionária tem seus votos

A candidatura a prefeito do deputado Roberto Duarte pelo MDB recebeu o reforço de que precisava para ir a um eventual 2º turno. Quem pensar que a indicação da 1ª suplente de deputada federal Antônia Lúcia como vice na chapa não soma está redondamente enganado. Soma, e muito. Antônia Lúcia tem votos segmentados nas igrejas evangélicas os quais cativa e cuida todos os dias. Vários pastores e líderes vão lhe acompanhar na eleição. O fato já foi demonstrado na convenção partidária que homologou a chapa. Hoje, seria impossível dizer quais candidatos estarão no 2º turno em função do equilíbrio das chapas. Roberto Duarte está no jogo.

Qualquer pessoa pode não gostar do senador Márcio Bittar (PSL) por qualquer motivo, principalmente por seus posicionamentos políticos. O que é perfeitamente natural. O descrevi na COLUNA como “A Voz da Direita no Acre”. Não gostar dele é um direito, mas não reconhecer que é o político melhor articulado em Brasília soa a ressentimento. Ele convenceu o presidente Jair Bolsonaro a recriar o novo programa social para abrigar dez milhões de brasileiros a partir de janeiro. É o relator geral do Orçamento da União, goza de inteira confiança do presidente, do ministro Paulo Guedes e de toda a área econômica do governo. Por esses dias está em todos os grandes jornais, televisões e rádios do país.

No plano político local tem defendido a reeleição do governador Gladson Cameli e a unidade de todos os partidos que venceram as eleições em 2018, inclusive, o MDB. Não aceita alianças com a esquerda a quem critica duramente. É mais cristão (ao seu modo) do que muitos políticos piolhos de igrejas. Porém, se no plano nacional Bittar é o “cara” e vai muito bem, na política local salvo um ponto aqui outro acolá -, não tem obtido sucesso. Decepcionado, começa a agir profilaticamente com vistas às eleições de 2022. Se está certo ou não, o tempo dirá.

Com sete candidatos à prefeitura de Rio Branco a eleição será decidida em dois turnos. A cobra fumar, a jiripoca vai piar e a porca torcer o rabo. Quem vai para 2º turno? É a pergunta que todos começam a fazer a partir de agora. Minoru-Celestino, Bocalom-Marfisa, Duarte-Antônia Lúcia, Socorro Neri-Eduardo Ribeiro, Daniel Zem-Ezequiel. Jarbas Soster e Jamyl Asfury são zebras. Zebras vencem eleições, por isso mesmo, zebras. Em se tratando de política tudo pode acontecer. Até chover canivete.

A construção das candidaturas no 1° turno está sendo traumática. Imaginar, por exemplo, que PT/PC do B, PSDB/PSL, PSD, MDB/PL, AVANTE e o PSC apoiam a candidata do PSB no 2° turno é acreditar que a terra é plana. Quem duvida, por exemplo, que o deputado Bestene, Mailza Gomes, James Gomes e pastor Reginaldo não estarão juntos com o governador Gladson Cameli no palanque com Socorro Neri se Tião Bocalom não for ao 2º turno? Ninguém porque é óbvio demais.

. Os grupos da senadora Mailza Gomes e do deputado José Bestene se apressaram em ligar atribuindo ao governador Gladson Cameli a coligação do PROGRESSISTA com o PT em Brasiléia.

. Obedeceram docemente em Brasiléia e afrontaram Gladson Cameli em Rio Branco fazendo com que quebrasse compromissos.

. É da política, inclusive, jogar a responsabilidade nas costas de outro.

. A voz ao telefone:

. “Foi culpa do zero um”.

. Não teve outro jeito, caí na gargalhada!

. Por alguma razão acho as marmotas políticas engraçadas.

. Em Brasiléia, o pastor Vagner Galli declarou: “

. “Foi obra da mão de Deus”!

. Vai dizer isso para o pastor Silas Malafaia que ele expulsa logo um demônio.

. Cantei a pedra quando disse que o PCdoB optaria pelo bom feijão com arroz, o PT do Daniel Zem.

. Está faltando vídeos de apoio ao Zen do Angelim, Marcus Alexandre, Jorge e os demais integrantes do generalato petista.

. O MDB resolveu honrar o compromisso com o prefeito Tião Flores.

. Bom dia!