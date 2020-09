Rio Acre marca 1,69 metros nesta quarta-feira (16) e não há previsão de chuva

O nível do Rio Acre em Rio Branco marcou 1,69 metro nesta quarta-feira (16), segundo a Defesa Civil.

Esse nível está próximo dos menores volumes históricos registrados em em 2011, com 1,50 metro, ou em 2016, quando o manancial chegou a 1,49m.

Apesar do baixo volume, o abastecimento de água a partir do Rio Acre sofre mais pela má gestão do sistema do que exatamente pela estiagem. Recentemente, a falta de peças de reposição deixou vários bairros desabastecidos.

Apesar disso, a seca é uma ameaça. E não há sinal de chuva significativa nos próximos dias. A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que o tempo quase não muda no Acre nesta quinta-feira, 17 de setembro.

O dia será de muito sol e pouca variação de nebulosidade em todo o estado do Acre, inclusive na capital.

A previsão para todas as regiões acreanas é de um dia de céu variando de claro a parcialmente nublado. Na região do Vale do Juruá, entre a tarde e à noite, algumas nuvens ficam carregadas por conta do calor e da umidade e há previsão de pancadas isoladas de chuva com trovoadas. Nas demais regiões do Estado não há previsão de chuva.