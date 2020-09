Prédio da OCA em Cruzeiro do Sul não tem data para inauguração

Com a indicação da vice Suelen Carla Souza de Oliveira, feita pelo deputado federal Alan Rick, o sargento Adônis (PSL), candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul, ganhou o apoio do DEM na disputa pela prefeitura do município.

O DEM foi retirado da gestão de Cruzeiro do Sul, com a exoneração do secretário de Agricultura, Genilson Lima pelo atual prefeito Clodoaldo Rodrigues (PP). Por isso, em vez de apoiar Zequinha (PP) e Henrique Afonso (PSD ), o DEM optou pelo palanque do PSL de Adônis.

O militar conta que os pré-candidatos a vereador do DEM iniciaram a aproximação entre os dirigentes dos dois partidos, que foi em seguida “abençoada” pelo deputado federal Alan Rick. “O deputado Alan Rick assinou e concordou com a decisão do grupo. Nessa condição, o que é justo, o DEM indica o vice, que é uma mulher da zona rural, formada em administração. Um grande quadro!”, explicou.

O Solidariedade também deverá apoiar o militar e ele nega que as alianças tenham sido articuladas pelo ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro. A convenção do PSL está marcada para as 9 horas da manhã no Cais do Porto de Cruzeiro do Sul.