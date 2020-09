Pelo 2º dia, sessão da Aleac é suspensa por falta de deputados

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargadora Denise Bonfim, empossou, na manhã desta terça-feira, 15, o desembargador Luis Camolez, como membro efetivo titular, vice-presidente e corregedor da Corte Eleitoral Acreana, para o biênio 2020/2022. A sessão solene de posse do magistrado foi realizada por videoconferência e transmitida ao vivo pela internet.

A solenidade contou com a presença virtual de todos os membros do TRE-AC, de desembargadores do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), bem como do vice-governador do estado, Wherles Rocha, do Procurador Regional Eleitoral, substituto, Fernando Piazenski, da vice-presidente da OAB/AC, Marina Belandi, autoridades militares e outros integrantes do Poder Judiciário de diversas Unidades da Federação.

Após a leitura do termo de posse, a saudação ao novo integrante da Corte Eleitoral ficou por conta do juiz-membro do TRE-AC, Marcelo Coelho, que fez um breve histórico da vida profissional do desembargador empossado, desejando-lhe boas-vindas ao tribunal.

Em seu pronunciamento, a desembargadora-presidente Denise Bonfim apontou a posse do desembargador Luis Camolez como um momento positivo ora vivido pelo TRE-AC, “pois Vossa Excelência traz uma bagagem valorosa, adquirida durante mais de 24 anos dedicados à magistratura acreana”.

A presidente do TRE-AC fez questão de lembrar que, “com muita honra”, pela segunda vez, em menos de dois anos, conduz mais uma sessão solene de posse do magistrado, referindo-se à data de 26 de setembro de 2018, quando o novo integrante da Corte Eleitoral Acreana foi empossado no cargo de desembargador do TJAC.

A presidente Denise Bonfim também ressaltou “o grande trabalho realizado pelo desembargador Elcio Mendes à frente da Corregedoria Eleitoral, bem como no cargo de vice-presidente do TRE-AC”, cujo biênio se encerrou no dia 30 de agosto deste ano.

Em seu discurso de posse, o desembargador Luis Camolez, após um breve relato de seus primeiros desafios como juiz eleitoral, agradeceu todas as manifestações de boas-vindas, destacou a importância da tecnologia para o sistema eleitoral brasileiro e priorizou o valor do ser humano para “a garantia do direito do voto democrático”.

O novo vice-presidente e corregedor do TRE-AC

Luis Vitório Camolez iniciou as atividades em 1978, no Fórum João Mendes Jr, em São Paulo, como escrevente. Um ano depois, foi transferido para a 1ª Vara Criminal de Presidente Prudente, onde permaneceu até 1986.

No mesmo ano, exonerou-se e mudou para Presidente Médici, em Rondônia, onde começou a advogar. Luis Camolez chegou a ocupar cargo de assessor jurídico da Câmara Municipal, posteriormente, procurador do Município.

Em 1995, mudou-se para cidade de Porto Velho para cursar a escola da Magistratura do Tribunal de Justiça, concluindo o curso no mesmo ano. Ainda em 1995, foi aprovado em concurso público para o cargo de juiz de TJAC, onde foi empossado em fevereiro de 1996.

Exerceu suas atividades na Vara Criminal de Cruzeiro do Sul e Comarca de Mâncio Lima, até 1997. Foi removido para a Vara Cível de Cruzeiro do Sul, em 1997, permanecendo até 1999, quando foi promovido para a Comarca de Sena Madureira.

Em maio de 2001, foi promovido para a Vara de Órfãos e Sucessões de Rio Branco, onde permaneceu até ocupar a vaga de desembargador pelo critério de antiguidade.

Luis Camolez também foi eleito presidente da Associação dos Magistrados do Acre (ASMAC) para o biênio 2017/2018. Mesmo empossado como desembargador, ele continuou na responsabilidade da entidade até o término da gestão.

Na data de 2 de setembro de 2020 foi eleito membro-efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), na classe de desembargador, para o biênio 2020/2022.

É casado com Yolanda Camolez, há 32 anos, e possui dois filhos.