O desafio da Justiça Eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral está bem representado. É uma verdadeira seleção de magistrados, procuradores, promotores, técnicos e servidores preparados para esse pleito na capital e no interior. Além de garantir a manifestação livre do eleitor, o maior desafio será combater a corrupção, principalmente por parte de prefeitos e vereadores candidatos a reeleição. É um escárnio, uma afronta a lei o que já se vê no interior. O abuso do poder político e econômico comprometendo a imagem da própria justiça. A cada eleição a população assiste as operações da Polícia Federal contra candidatos e partidos que, no frigir dos ovos, não dá em nada e, quando dá, é de uma morosidade que acaba apagando da memória do eleitor os crimes dos políticos que continuam no cenário da vida pública. Depois de mais de dez anos a Lava Jato está denunciando Caixa 2 em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Infelizmente a reeleição é a maior fonte de corrupção e de abuso de poder. Quantos processo das eleições de 2018 ainda estão para serem julgados? Os escândalos do auxílio defeso, (das) laranjas, das empresas fantasmas e notas fiscais frias…dormem em berço esplêndido.

Fim da trégua do crime organizado

Diariamente a população assiste assassinatos, execuções, roubos e assaltos. Até nos velórios a bala está cantando. Acabou a trégua entre as facções na esteira do fim do isolamento social por conta da C-19. Com a abertura da fronteira com a Bolívia o caldo deve engrossar ainda mais. O vice-governador major Rocha (PSL) se defende dizendo que Segurança Pública não é mais com ele. “Quem pariu Matheus que embale”.

“A relação entre empresas e prefeituras é quase sempre promíscua recheada de corrupção”. (Ministro CGU, Luís Navarro de Brito)

. O PROGRESSISTAS de Brasiléia impôs um vexame ao governador Gladson Cameli, por tabela ao senador Márcio Bittar (MDB).

. Ainda por cima levaram a senadora Mailza Gomes a mentir.

. Em Rio Branco nem se fala; é uma vergonha atrás da outra, eis a razão que leva o governador Gladson a pensar em mudar de partido depois das eleições.

. Na verdade, Gladson não tem mais nenhuma autoridade no PROGRESSISTAS, se permanecer ficará mais desmoralizado ainda.

. Na última eleição para prefeito em Senador Guiomard a candidata Branca Menezes perdeu a por uma diferença inferior a 2%.

. A pesquisa apontava uma diferença de 20% a quatro dias da eleição a favor do prefeito André Maia.

. É por essas e outras que as pesquisas são corrompidas.

. Branca Menezes é a candidata mais preparada para administrar a cidade, chega de escândalos de corrupção e de “familiocracia”.

. O PC do B decide agora pela manhã com quem vai caminhar nessa eleição.

. Foi o que disse à COLUNA o deputado Edvaldo Magalhães que se encontra em Tarauacá.

. Falava-se ontem em uma possível candidatura da deputada federal Perpétua Almeida.

. Nada confirmado.

. Bom dia!