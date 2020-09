Movimento Todos por Tarauacá oficializa Batista e Raquel para a disputa eleitoral

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Brasiléia entrou no último dia do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para a realização das convenções partidárias sem candidato a vice-prefeito.

A convenção do partido, que seria realizada na última sexta-feira, 11, em conjunto com a do Progressistas (PP), para oficializar a chapa com a ex-deputada Leila Galvão e o vereador Joelson Pontes, terminou não acontecendo.

A realização do ato chegou a ser divulgada pela deputada federal Jéssica Sales no Facebook, mas, segundo fontes, não houve nenhuma deliberação, pois o PP adiou a sua convenção obrigando o MDB a fazer o mesmo.

A razão do impasse que transferiu as duas convenções para esta quarta-feira, 16, foi um racha na militância do PP no município, que se dividiu entre apoiar Fernanda Hassem e Leila Galvão.

Na convenção do PT, realizada nesta terça-feira, o presidente municipal do PP em Brasiléia, Vagner Galli, declarou em discurso o apoio do seu partido à Hassem e disse que a executiva estadual entendeu por bem deixar a escolha a critério da militância.

“Até o último instante nós achávamos que poderia vir uma intervenção, e nós estávamos preparados para tudo, mas a vontade de nosso Deus prevaleceu e também do nosso povo. A executiva estadual do nosso partido entendeu deixar a critério da nossa militância escolher”, afirmou.

Como o pensamento dos dirigentes do MDB era o de que o impasse fosse resolvido e a chapa Leila/Joelson confirmada nesta quarta-feira, o partido ficou, pelo menos temporariamente, sem a definição de um nome para composição que deverá ser homologada logo mais.