Mazinho e Gilberto oficializam candidatura à reeleição em Sena

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) finalizou a realização das convenções partidárias nessa terça-feira, 15, lançando oficialmente a candidatura do prefeito Mazinho Serafim e do vice Gilberto Lira à reeleição. A coligação “O trabalho continua”, que reuniu outros seis partidos na Casa do Seringueiro, pretende dar prosseguimento ao trabalho que vem sendo feito em melhoria de Sena Madureira.

A convenção contou com medidas sanitárias devido a pandemia do coronavírus, com distanciamento entre as cadeiras, distribuição de álcool em gel e obrigatoriedade do uso de máscara. O evento foi transmitido via redes sociais, com mais de 16 mil visualizações na transmissão ao vivo. O candidato à reeleição confirmou que a convenção é um dos momentos mais importantes para a campanha, com apoio do Democratas, Partido Liberal, PSB, PSD, Republicanos e PSL.

Para Mazinho, um momento marcante na vida política. “É quando você vê o reconhecimento da população e vem a felicidade no político. Me sinto com papel cumprido e pronto para poder passar mais 4 anos ajudando o povo. Vencemos muitas batalhas e sei que virão muitas outras”, disse Serafim, que destaca o apoio em massa da bancada federal em Brasília. “Esse apoio da bancada é muito importante, um prefeito não tem sucesso sem Brasília e nós sempre tivemos apoio com os recursos”.

Lira, que permanece sendo candidato a vice de Mazinho, a pedido do próprio prefeito, também ressaltou o momento de felicidade. “Essa noite coroa a partida de mais uma caminhada rumo a nossa reeleição no sentido de ajudar nossa Sena Madureira. Eu e Mazinho queremos o melhor para nossa cidade”.

Os principais representantes do MDB no Acre fizeram questão de participar da convenção que declarou Mazinho candidato a reeleição no município. O presidente estadual do partido, Flaviano Melo, está certo de que o prefeito merece ser reeleito.

“Mazinho é o melhor prefeito que nós temos. É um prefeito exemplo e está fazendo um ótimo trabalho. Eu tive a oportunidade de ajudar muito Sena Madureira com o orçamento da União”, Melo acredita que Mazinho e Lira saem vitoriosos. “O povo quer que eles continuem o trabalho que veem fazendo”.

Roberto Duarte, líder da bancada do MDB na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) candidato a prefeito em Rio Branco, também prestou apoio à candidatura de reeleição de Mazinho. “Mazinho já mostrou que tem competência, que é qualificado e Sena Madureira merece um prefeito como o Mazinho”, afirma.

Os parlamentares Sérgio Petecão (PSD), Jéssica Sales (MDB) e Alan Rick (Republicanos), destacaram o bom trabalho de Mazinho feito junto a Brasília no recolhimento de emendas parlamentares durante todo o seu mandato em prol de obras e projetos ao município.

“Sempre estive muito próximo do Mazinho com a liberação de emedas paro o município. Ele dedicou boa parte da sua vida para ajudar Sena Madureira”, disse Petecão. Jéssica Sales, que empenhou cerca de 25 milhões na gestão de Mazinho, garante que a população não pode entregar a “chave” da cidade a qualquer pessoa que queira se beneficiar do que é da população. “Mazinho sempre foi a Brasília buscar benefícios para o povo. Só um cego que não vê”.

O deputado federal Alan Rick também acredita que a gestão do município a Mazinho está em boas mãos. “Sou um dos que mais ajudou o município com emendas e o Mazinho vem fazendo um trabalho extraordinário por Sena Madureira. São execuções de obras em saúde, infraestrutura, educação, e temos grande parceria com a prefeitura, como a recente reforma de 11 unidades de saúde”.