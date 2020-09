FCCV participa de ação da prefeitura de Cruzeiro do Sul na Vila Santa Rosa

O Hospital Oftalmológico do Acre (HOA) foi contratado pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), para dar vazão a uma fila de espera que, durante cinco anos, atingiu cerca de 12 mil pessoas.

Durante o pico da pandemia do coronavírus, as consultas e procedimentos cirúrgicos foram feitos de maneira limitada, seguindo medidas de segurança para pacientes fora do grupo de risco para Covid-19. A principal demandas no Acre se refere à catarata, que soma cerca de 8 mil pacientes em todo o estado.

“Os atendimentos se iniciaram em fevereiro, foram suspensos durante alguns dias por causa da pandemia, mas fizemos adaptações para garantir a segurança dos pacientes, e pudemos dar continuidade aos procedimentos”, disse a gerente assistencial do Complexo Regulador da Sesacre, Pedrini Penha, ao portal do governo, Notícias do Acre.

Após tanto tempo, o quadro clínico dos pacientes sofre alterações, sendo necessária a realização de novas consultas. Até o momento, foram realizados 160 procedimentos cirúrgicos e 333 atendimentos, entre consultas e exames.