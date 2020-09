Em convenção online, PT oficializa Bira para busca pelo terceiro mandato

Em convenção realizada sem a presença da militância, como medida preventiva à disseminação do novo coronavírus, a executiva municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Xapuri oficializou, na noite desta terça-feira, 15, a candidatura do atual prefeito Bira Vasconcelos, que vai tentar o terceiro mandato.

O evento teve a participação do ex-senador Jorge Viana, do presidente estadual Cesário Braga, do ex-deputado federal Léo de Brito e do articulador político Francisco Nepomuceno, o Carioca, além do deputado estadual Manoel Moraes. A ex-deputada federal Antônia Lúcia (PL), que teve presença anunciada, não compareceu.

Candidata a vice-prefeita de Rio Branco na chapa do deputado Roberto Duarte, a missionária é a novidade da coligação que dá suporte à candidatura petista em Xapuri. Os outros partidos da aliança são PSB, PC do B e PDT. No entanto, apenas PT e PSB lançaram chapas proporcionais no município.

Após cogitar deixar a política, a atual vice-prefeita, Maria Auxiliadora Silva de Sales, esposa do deputado Manoel Moraes, voltou atrás e seu nome foi mantido como companheira de chapa de Vasconcelos.

“Resolvemos continuar porque temos a convicção que somos o que Xapuri precisa”, afirmou ela em seu discurso.

Em sua fala, Bira Vasconcelos explicou por que deseja o terceiro mandato e garantiu que Xapuri teve avanços em sua segunda gestão, admitindo, porém, que há muito, ainda, a se fazer. Segundo ele, o ciclo administrativo que se aproxima do fim é honesto e transparente.

“Por que eu quero ser prefeito de novo? Porque eu quero trabalhar, porque Xapuri ainda precisa de muita coisa e eu sei o caminho. Xapuri está melhor do que há três anos e meio, mas ainda temos muito no que avançar. Temos conseguido caminhar com as contas equilibradas, com transparência e honestidade”, afirmou.

O ex-senador Jorge Viana destacou a importância de Xapuri continuar sob a gerência do PT. Segundo ele, o município já possui fartas experiências de trocas políticas que não deram certo. Viana disse ainda que, diferentemente do resto do estado, a administração de Xapuri tem clima de união.

“Estamos aqui para contribuir com um projeto que está dando certo, porque essas pessoas que aqui estão sabem fazer o que Xapuri precisa. Então, mais do que nunca, precisamos da união e da colaboração de todos para que o Bira possa continuar fazendo esse bom trabalho”, destacou.

Disputa nos bastidores

Nesta quarta-feira, 16, último dia do prazo para as convenções, a coligação liderada pelo PP e pelo DEM em Xapuri, vai definir quem será o candidato a vice-prefeito na chapa de Carla Mendonça. O grupo tenta até os últimos momentos convencer Carlos Venícius (MDB) a renunciar à sua candidatura em favor da mulher do deputado Antônio Pedro.

Uma reunião de mais de três horas realizada em Brasiléia nesta terça-feira, de lideranças do PP com o candidato do MDB, resultou na negativa do advogado de abrir mão de sua candidatura. A decisão de Carlos Venícius, amparada pela executiva estadual do partido, teve repercussão na declaração de apoio do PP à Fernanda Hassem em Brasiléia.