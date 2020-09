Bittar recebe aval de Bolsonaro na construção de rodovia que ligará Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru

A prefeitura de Rio Branco divulgou mais um boletim de assistência farmacêutica em relação ao tratamento da Covid-19. De acordo com a divulgação, o município encontra-se abastecido de praticamente todos os medicamentos usados para o tratamento de pacientes acometidos do novo Coronavírus.

Dos 13 medicamentos que são usados, apenas dois estão em falta. Amoxicilina + clavulanato de potássio comprimido, mas que a prefeitura afirma que pode ser substituído pela mesma medicação em suspensão e a Ivermectina, que de acordo com o município, o fornecedor solicitou cancelamento em virtude de falta de matéria-prima. A prefeitura garante está realizando uma nova compra.

Os demais medicamentos estão com distribuição regular nas unidades de saúde de Rio Branco: Paracetamol, Prednisolona, Fosfato Sódico, Prednisona, Vitamina C e Vitamina C gotas, além do Tamiflu.

Os medicamentos utilizados na pandemia do novo coronavírus são entregues aos pacientes mediante apresentação da receita atualizada, em 2 vias, Cartão SUS ou número do GMUS, Identidade (no caso de medicamento sujeito a controle especial). Para retirada de Cloroquina, além do receituário de controle especial em 2 vias, é necessário apresentar Documento de identidade e Termo de consentimento assinado pelo médico e paciente.

Os pacientes ou seus familiares podem receber mais informações pelo telefone (68) 3227-1239.