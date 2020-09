Atendendo pedido da classe artística, FEM reabre cadastro cultural da Lei Aldir Blanc

Com o intuito de fortalecer as ações de saúde no Acre, representantes do Ministério da Saúde (MS) se reuniram nessa semana com equipes da secretaria estadual de Saúde (Sesacre) para apresentar projetos de melhoria na assistência prestada para as áreas de tuberculose, sífilis, atenção básica e vigilância sanitária.

A reunião busca adequar as atividades para que fiquem em conformidade com as portarias do Ministério da Saúde. Após esse trabalho de alinhamento, os responsáveis por cada setor irão capacitar as áreas técnicas dos municípios.

“Esse trabalho garante a melhoria dos serviços prestados pela Sesacre em suas unidades, bem como na parte de orientação prestada às secretarias municipais de Saúde, numa lógica de aprimoramento de toda a rede assistencial de saúde”, ressalta o chefe do Departamento de Atenção Primária, Políticas e Programas Estratégicos (Dape), Hilder Dias.