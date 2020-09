Acre tem 176 novos casos e mais uma morte pela Covid-19

Depois de muita especulação e movimentação intensa nos bastidores, o secretário de saúde do Acre, Alysson Bestene, publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 16, a nomeação da Diretoria Executiva do Instituto de Gestão de Saúde do Acre (IGESAC).

O antigo Pró-Saúde, que tem autonomia para gerenciar até 40% das unidades de saúde do Acre, vai ser comandado por Izanelda Batista de Magalhães, que foi diretora de vigilância em saúde, no período em que Suely Melo foi secretária de saúde na gestão do ex-governador Sebastião Viana. Izanelda também é reconhecida no Acre por ser uma das mais talentosas chefs de cozinha do estado.

A escolha de Izanelda teve papel decisivo do grupo ligado à primeira dama do estado, Ana Paula Lima. Fontes confirmaram ao ac24horas que, apesar da reconhecida competência de Izanelda nos cargos em que ocupou, seu nome não foi uma escolha pessoal do secretário Alysson Bestene.

Além de Izanelda, que vai ser a diretora presidente do IGESAC, foram nomeados também Marcelo Chaves Batista, que era diretor administrativo do extinto Pró-Saúde, para o cargo de diretor de operações, e Rosicley Souza Da Silva para o cargo de Diretor De Assistência à Saúde.