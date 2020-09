A eleição na capital  pode mudar configuração de aliança para 2022

O SENADOR MÁRCIO BITTAR (MDB), disse ontem ao BLOG DO CRICA que em hipótese alguma será candidato ao governo em 2022. E que o seu candidato será o governador Gladson Cameli. Mas revela que, depois que viu a prefeita Socorro Neri esticar a corda com o Gladson até minutos antes da convenção a favor da entrada do PCdoB na sua coligação, contra a vontade do seu maior apoiador, ficou temeroso que o Gladson dê uma guinada para esquerda na formação de um novo bloco com a prefeita. Bittar diz não acreditar que a Socorro vai se filiar ao partido que o governador escolher depois da eleição, como espera o Gladson. “A única maneira do Gladson não me ver ao seu lado em 2022, é ter no seu palanque políticos que são contra o Bolsonaro”, avisou. O meu palanque – falou ao BLOG – será o do Bolsonaro, de cuja candidatura serei o coordenador no Acre. E neste palanque não há lugar para partidos de esquerda como PDT-PV-PSB, PT, PCdoB, aduziu. Márcio diz que pensando na hipótese de um novo quadro político do governo com a esquerda começa a trabalhar na montagem de um “Plano B”, como precaução, buscando um nome novo para disputar o governo pelo partido do presidente Jair Bolsonaro, em 2022. “Tenho que estar preparado para o fato do governador Gladson Cameli continuar neste grupo de esquerda que integra a coligação da prefeita”. Márcio destacou ver com preocupação o futuro político do governador: se ganhar a eleição com a prefeita, terá os partidos mais fortes que o apoiaram na última campanha contra ele. E se perder, sairá do processo desgastado. Bittar promete ter em Brasília está semana , uma conversa franca com o Gladson. Na política temos que ser sincero. E serei, diz Bittar.

CHAPA BISADA

A prefeita Fernanda Hassem (PT) teve sua chapa homologada na convenção, com o vice Carlinho do Pelado (PSB) sendo bisado. A Fernanda vai para a disputa bem avaliada.

HISTÓRIA QUE A VOVÓ NÃO CONTOU

ACONTECEU ONTEM um caso em Brasiléia que é de gargalhar. O Gladson Cameli declarou em vídeo apoio à candidata do MDB a prefeita. E os seus cargos de confiança, que dominam o PROGRESSISTAS, no município, naquela do aqui quem manda sou, decidiram apoiar o PT.

NENHUMA VEZ

FALAM MUITO do PT. Mas sabem quantas vezes aconteceria num governo do PT um ocupante de cargo de confiança ser contra uma decisão do governador e apoiar o MDB? Nenhuma!

NOTA DE 300 REAIS

É TÃO VERDADEIRA como uma nota de 300 reais, a história de que a coligação do MDB com o PROGRESSISTAS, em Brasiléia, incluia no pacote a retirada da candidatura do MDB a prefeito de Xapuri. Venderam alho por bugalho para a senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS).

O PATRÃO E O MORDOMO

APENAS RELATO como jornalista fatos, pouco me importa se é a Maria ou a Maroca que vai ganhar em Brasiléia. Nem voto e nem tenho interesses no município. Mas o fato acontecido ontem foi tão cômico que não poderia registrar. Foi ver mordomo mandando no patrão.

DUAS LAPADAS

O PROGRESSISTAS deu duas lapadas no Gladson Cameli: em Rio Branco e Brasiléia

FICOU MAL NA FITA

O senador Márcio Bittar (MDB) ficou mal na fita, porque tinha a promessa do governador Gladson de que estaria com o MDB em Cruzeiro do Sul e Brasiléia. Ficou chupando dedos.

BARCO PERDIDO…

COMO DIZ O DITADO: barco perdido, bem carregado. O MDB vai cancelar a coligação com o prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores (PROGRESSISTAS), de indicar o seu vice. O fato acontecido em Brasiléia não pode deixar de ter troco, disse ontem dirigente do MDB ao BLOG.

SEGURO NO PINCEL

Quem também ficou seguro no pincel em Brasiléia foi o assessor político do governo, Moisés Diniz, que fez sua parte, conversou, e deixou tudo certo que o PP não cairia no colo do PT.

FICAR PREPARADA EMOCIONALMENTE

Quando a prefeita Socorro Neri foi vice na chapa do candidato a prefeito Marcus Alexandre (PT), não foi questionada na campanha, não foi criticada, não teve o seu nome exposto, porque o debate passa ao largo do vice. Como candidata a prefeita se prepare para as pancadas que vai receber dos adversários. Ninguém passa imune numa eleição a prefeita.

NADA DE ZEQUINHA

UM ALIADO do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, revelou ontem que o seu grupo não apoiará a candidatura do professor Zequinha (PROGRESSISTAS), mas sim o militar Adonis, candidato a prefeito do PSL. Teria, inclusive, intermediado com o DEM indicar o vice.

DAMA DE FERRO

O FATO DA ELEIÇÃO na capital vir ser comandada pela Desembargadora Denise Bonfim já deixa todo mundo com uma maior tranquilidade de que se vai pensar cem vezes antes de usarem a máquina pública na campanha. E tem que ser assim, a eleição tem que ser limpa em tudo.

MDB AVISADO

O SENADOR MÁRCIO BITTAR (MDB) falou que avisou aos dirigentes do MDB que, no município em que estiver o PCdoB ou o PT no palanque, não chegará nem perto. Ninguém é mais Bolsonaro no Acre que o Bittar que, inclusive, toma café hoje no Alvorada com o presidente.

UMA BOA FATIA

COM A EX DEPUTADA FEDERAL ANTÔNIA LÚCIA (PL) como vice na chapa do deputado Roberto Duarte (MDB), este terá a sua candidatura encorpada no meio evangélico. Várias denominações evangélicas deverão embarcar no apoio à candidatura do MDB á PMRB.

FESTA DO ARROMBA

O PREFEITO de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), deu ontem na sua convenção uma mostra do que será a sua candidatura: com o povão. Será uma barra para oposição derrotá-lo.

NÃO SE DISPUTA O MOSTEIRO

É mais do que natural de que os adversários centrem suas cobranças e críticas na gestão da prefeita Socorro Neri, afinal, o que estará está em discussão e disputa não é o posto de coroinha do Padre Mássimo, mas quem será o próximo prefeito de Rio Branco. Ponto final.

NÃO DESCEU DAS COLINAS

Até o fechamento da coluna o PCdoB não tinha descido das colinas depois de levar uma sapatada da prefeita Socorro Neri, sendo vetado na sua coligação. O boato que corria é de que a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) disputaria a PMRB, só barulho por enquanto.

ESTAVA EM TARAUACÁ

MAS TÃO DECEPCIONADO com o desfecho não está só o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), que ainda não saiu do mutismo, mas também o deputado Jenilson Lopes (PSB), o maior defensor da aliança. A última notícia do Jenilson é que estava pelas bandas de Tarauacá.

PANCADA FORTE

O PCdoB é para estar tonto mesmo depois da pancada na cabeça com o veto à sua entrada na coligação da prefeita Socorro, até horas do anúncio fatídico estava tudo certo dos comunistas posarem para as fotos da aliança com a prefeita. Ser vetado estava fora dos planos do PCdoB.

O MAIS COMPLICADO

A SITUAÇÃO ficou mais complicada para os comunistas pelo fato de nenhum dos sete candidatos a prefeito de Rio Branco abrir espaço para uma coligação. O que é a política, quem é que imaginaria que os comunistas, que sempre tiveram boa votação na capital, sendo rejeitados.

ATÉ OS ADVERSÁRIOS

Até os adversários dão como difícil derrotar a prefeito Bira Vasconcelos (PT), em Xapuri.

VICE DO PSL

A NOTÍCIA que corria ontem era que o vereador Charbel Reis (PSL) poderia ser o vice na chapa da candidata a prefeita de Brasiléia, Leila Galvão (MDB). O PSL tem um bom tempo de rádio.

MUITA MANIFESTAÇÃO

Tenho ouvido muita manifestação de votos de figuras importantes da sociedade, e que não participam diretamente da política, se manifestando a favor da candidatura do Minoru.

FIQUE EM CASA

O candidato a prefeito que ficar melindrado com críticas; fique em casa, porque quando você é candidato a um cargo público está sujeito a ter todos os seus atos revirados na campanha.

MULHERES CANDIDATAS

ROSE (PSDB), Cleiça França (PSD), professora Gervania (PROGRESSISTAS), Daniela Paiva (MDB), são mulheres que também estão disputando mandatos de vereadora de Rio Branco.

PAU PARA COMER SABÃO…

Na reunião com os agropecuaristas e pequenos produtores rurais foi pau para lamber sabão, e pau para saber que sabão não se come, contra dirigentes dos órgãos ambientais do estado. O vice-governador Major Rocha, que comandou a reunião, transmitiu a pauleira ao vivo.

PDT COM CIRO

O PDT do deputado Luiz Tchê deverá estar no palanque do Ciro Gomes, no confronto contra o Jair Bolsonaro, em 2022. Tchê não esconde a sua simpatia pela candidatura do cearense.

FRASE MARCANTE

“A consciência é o melhor livro de moral que possuímos, é aquele que devemos consultar mais seguidamente”. Pascal.