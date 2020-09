PSD é o segundo a oficializar candidatos a prefeito e vereador em Xapuri

O Partido Social Democrático (PSD) foi o segundo a realizar convenção em Xapuri e a oficializar as chapas majoritária e proporcional para as eleições de 15 de novembro.

O evento foi realizado na noite desta segunda-feira, 14, na Associação dos Servidores Municipais de Xapuri (Assemux), com a participação de filiados, lideranças rurais e simpatizantes.

A convenção municipal do partido seria realizada na última terça-feira, dia 8, mas a pedido do senador Sérgio Petecão o evento foi transferido para esta segunda-feira.

Com a presença do parlamentar, a agremiação ratificou o nome do vereador Gessi Capelão como candidato à prefeitura e escolheu o seu vice na composição da chapa.

Com a desistência da ex-vereadora Maria Luceni, o indicado foi o agente de saúde Cezário Mineiro, filiado do partido. Mineiro também é gestor ambiental e técnico em agropecuária.

Reta final das convenções

Nesta terça-feira, 15, e na quarta-feira, 16, ocorrem as duas últimas convenções em Xapuri, respectivamente, do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Progressistas (PP).

O PT vai oficializar a mesma chapa que venceu a última eleição municipal, em 2016, com o atual prefeito Ubiracy Vasconcelos e sua vice Maria Auxiliadora (PSB).

Já o PP, que tem como pré-candidata a servidora pública Carla Mendonça, ainda não divulgou publicamente os possíveis nomes para compor a chapa majoritária no cargo de vice-prefeito.

Prazos

O prazo para as legendas definirem os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador vai até o dia 16 de setembro, respeitando o novo calendário eleitoral.

Já a data-limite para a apresentação dos requerimentos de registro de candidatura é o dia 26 de setembro. As datas foram prorrogadas pelo TSE em decorrência da pandemia de Covid-19.

O primeiro turno da eleição deste ano será no dia 15 de novembro. Nos municípios onde poderá haver segundo turno, a data estabelecida é 29 de novembro.