Prouni 2020.2: inscrição para vagas remanescentes começa nesta terça (15)

Nesta edição, programa liberou cerca de 90 mil bolsas

A partir desta terça-feira (15) até o próximo dia 30 o Programa Universidade para Todos (Prouni) receberá inscrições para as cerca de 90 mil bolsas de estudo remanescentes. As vagas liberadas nesta etapa não foram ocupadas no decorrer do processo seletivo regular e são para as matrículas ainda no segundo semestre de 2020.

Diferente dos processos seletivos anteriores, neste o prazo será único tanto para os candidatos não matriculados na instituição de ensino superior como para candidatos já matriculados na mesma instituição para a qual querem fazer a inscrição.

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário-mínimo. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários-mínimos por pessoa.

Após realizar a inscrição, o candidato pode modificar a opção de bolsa desde que seja durante o período de inscrição, ou seja, enquanto o sistema permanecer aberto. Ao confirmar a alteração ou o cancelamento da inscrição, a bolsa na qual o candidato estava inscrito volta a ser disponibilizada para um novo candidato.

De acordo com o Ministério da Educação, a conclusão da inscrição assegura ao candidato, apenas, a expectativa de direito à bolsa, estando sua garantia condicionada à comprovação do atendimento dos requisitos exigidos para ser bolsista do Prouni. O programa do governo federal oferece bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior. Para realizar a candidatura, o estudante deve acessar a página do Prouni na internet.

*Com informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil