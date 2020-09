Petrobras doa 245 mil litros de combustível para o Acre

Governo rebate aumento de 100% nas mortes por Covid-19 divulgado pela Globo: “foi de 20%”

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 no Acre garantiu ao ac24horas que o Estado permanece com o mesmo cenário que o fez permanecer na Bandeira Amarela da classificação de risco da pandemia do novo coronavírus. Segundo a coordenadora do grupo de apoio ao Pacto Acre sem Covid, a evolução dos indicadores locais neste momento não teve grandes mudanças.

“Então, ao que tudo indica, não chegamos ainda na bandeira verde”, diz a farmacêutica Karolina Sabino. Entretanto, ela destaca que é necessário esperar a conclusão do período de análise, que é de 14 dias exatos.

Um ponto que os profissionais de saúde que acompanham a pandemia junto ao Comitê vêm discordando é com relação ao suposto aumento de 100% na média móvel de mortes, apontada no último domingo pela Rede Globo. As equipes acreditam que esse valor não condiz com a realidade do Acre.

“Com relação às mortes, não estamos com grandes oscilações nesse indicador. No entanto, como a tendência estava sendo de queda, é muito fácil compreender esse aumento em 100%”, afirma Sabino.

Outro membro do grupo, que representa o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cieves), garante que dados do boletim epidemiológico na semana epidemiológica 36 (30/agosto a 05/setembro) foram registrados 10 óbitos por Covid-19 no Acre. Já na semana 37 (06/setembro a 12/setembro) foram registrados 12 óbitos. “Ou seja, aumento de 20%, não 100%”, esclarece Marcos Venícios Malveira.

Karolina Sabino ressalta: “imagina, se numa semana você tem 2 óbitos, e na outra 4, você tem um aumento de 100% de uma para a outra”. O que é mais fácil de entendimento é quando analisamos o número absoluto. Daí conseguimos ter uma real noção dos quantitativos”.

Malveira acredita que essa diferença entre os dados divulgados pela Globo ocorra pelo método utilizado na contagem. “A Sesacre registra os óbitos por data da ocorrência, como está no Boletim. Não conheço o método utilizado pela Globo”, diz.

O próprio secretário de Saúde, Alysson Bestene, rechaçou nesta terça-feira, 15, o aumento no número de mortos por Covid-19 no Estado do Acre. “Nesses últimos dados nós tivemos aumento pelo fato de termos de dois óbitos ao dia e passamos a notificar quatro”, disse em entrevista a Rádio Aldeia FM ao explicar notificações em atraso levantando que não há aumento real.

Bestene assegura que o número de internações caiu, mas os cuidados devem ser os mesmos: evitar o contato especialmente entre o grupo de risco, não frequentar locais fechados com aglomeração, lavar as mãos e demais medidas.

O número de mortos atualmente é de 640 pessoas. Nesta segunda-feira, o Acre chegou a 26.176 o número de novos infectados pela doença. Mais de 40,3 mil exames foram descartados para Covid-19 desde que a pandemia começou no Acre.

