Nota do Ideb pode colocar escola do Acre entre as 4 melhores do país

As primeiras análises da Secretaria de Estado da Educação apontam que o Acre esteja na primeira colocação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no ensino fundamental em toda a região Norte. O Ideb foi divulgado nesta terça-feira (15) pelo Ministério da Educação, que considera “histórico” o crescimento do indicador do ensino médio brasileiro: Entre 2005 e 2017, que cresceu 0,4 pontos, subindo de 3,4 para 3,8 pontos. Já em 2019, o indicador alcançou 4,2 pontos, a maior evolução da edição, após quatro anos de estabilidade.

No Acre, nos anos iniciais o Ideb saiu de 5,7 pontos para 6,2 mas no ensino médio o crescimento foi de 0,2 com nota 3,8 –distante da meta de 6 pontos.

Uma análise mais aprofundadas está sendo preparada pela SEE porém o secretário Mauro Cruz vê como positivo o resultado até agora observado. “Houve avanço”, disse Mauro ao ac24horas.

Ele informou que uma escola do Acre obteve pontuação que a pode colocar entre as 4 melhores colocadas do País. “Queríamos que todas as escolas avançassem mas elas são feitas por pessoas heterogêneas e os resultados são assim também”, avaliou o secretário.

O aumento no indicador do ensino médio aconteceu em função da melhora nas taxas de aprovação e nos resultados da avaliação desta etapa de ensino no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A etapa conta com 28,8 mil escolas pelo país e a maioria das 7,5 milhões de matrículas se encontra na rede estadual. Apesar do resultado positivo, a meta de 5 pontos prevista para o ano não foi atingida.

Entre as unidades da Federação, os números do ensino médio variaram 1,4 ponto entre os piores e os melhores resultados. Os destaques foram Goiás, único estado a atingir a meta individual, e Espírito Santo. Os dois empataram com as melhores médias do país na etapa: 4,8 pontos. Já Pará e Amapá tiveram os resultados mais baixos, com 3,4 pontos.

Os anos iniciais do ensino fundamental apresentaram leve crescimento no indicador. O Ideb 2019 foi de 5,9 pontos, o que representa um aumento de 0,1 ponto em relação à edição anterior, e segue a tendência de evolução das outras edições, superando a meta prevista de 5,7 pontos.

Nove unidades da Federação alcançaram Ideb maior ou igual a 6 nos anos iniciais do ensino fundamental. São Paulo teve o melhor desempenho, com 6,7 pontos, seguido por Distrito Federal, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, com 6,5 pontos; Ceará, com 6,4 pontos; Goiás, com 6,2 pontos; Espírito Santo, com 6,1 pontos; e Rio Grande do Sul, com 6 pontos. Já o Pará teve o resultado mais baixo, com 4,9 pontos, mas superou sua meta de 4,7 pontos.