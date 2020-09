Ensino médio do Acre recebe nota 3,9 no Ideb 2019 e não alcança meta do MEC

O Acre de fato ultrapassou a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) prevista para 2019 nas séries iniciais do ensino fundamental. A meta estabelecida pelo Ministério da Educação para as séries iniciais era 5,4 pontos e o Estado alcançou 5,9. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 15, pelo MEC, mostrando que 81% dos municípios acreanos superaram a meta para cada um deles – 3º melhor desempenho do país em 2019. Ceará teve 98,9% das cidades e Alagoas, com 92,1%, são os dois melhores no País.

Já nos anos finais do ensino fundamental, o Acre não alcançou a meta: deveria ter alcançado nota 5,3 mais obteve 4,9. Nessa etapa, apenas 20% dos municípios acreanos alcançaram as metas. Porém, os dados do MEC mostram também que a educação do Acre sofre muito no ensino médio, um problema que se agravou e fez que com a nota de 2019 fosse de 3,9 enquanto a meta era de 4,8.

Ao ac24horas, o ex-governador e ex-secretário de Educação do Acre, Binho Marques, fez uma breve avaliação do Ideb 2019: “O Acre não deixou de crescer, mas desacelerou. Não voltou para os últimos lugares, como no passado (antes de 1999). Mas também já não está mais entre os dez melhores, como esteve quando eu estava no governo, quando ficou entre os melhores nos dois segmentos do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e no Ensino Médio”, avaliou Binho. E completou: “Agora está na média entre os Estados (considerando as redes públicas municipais e estaduais), porque foi ultrapassado por vários estados que reagiram nos últimos anos, como Alagoas, Maranhão, Piauí e Ceará, que já estiveram nas últimas colocações como o Acre”.

As redes estaduais são enormes, segundo os números do MEC. Com 4,9 milhões de alunos, a rede estadual tem uma participação de 41,6% no total de matrículas dos anos finais, dividindo a responsabilidade do poder público nesta etapa de ensino com os municípios, que possuem 5,1 milhões de alunos (42,9%). Nesta etapa de ensino, 15,4% dos alunos frequentam escolas privadas.