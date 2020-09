Com PLs parados na CCJ, clima esquenta entre vereadores

A convenção municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Xapuri, que será realizada nesta terça-feira, 15, no auditório da Cooperativa de Comercialização Agroextrativista do Acre (Cooperacre), a partir das 19 horas, terá a inusitada presença de um partido de direita entre os componentes da aliança.

O Partido Liberal, presidido no Acre pela ex-deputada federal Antônia Lúcia, é um dos que estarão ao lado dos petistas no município, junto com o PSB, PDT e o PCdoB. A missionária é uma das atrações anunciadas pela organização do evento, junto com o ex-senador Jorge Viana e o deputado estadual Manoel Moraes.

Na noite desta segunda-feira, 14, Antônia Lúcia foi confirmada como candidata a vice-prefeita de Rio Branco na chapa encabeçada pelo deputado estadual Roberto Duarte (MDB). A convenção municipal foi realizada no ginásio do Colégio Meta com grande presença da militância emedebista.

A aproximação de Antônia Lúcia com a aliança de esquerda em Xapuri se deu por meio do deputado do PSB, com quem trocou apoios na última eleição. A presença do PL na coligação que vai apoiar o PT na busca pela reeleição amplia o espaço dos petistas no segmento evangélico local.

A convenção do PT vai oficializar a mesma chapa que venceu a última eleição municipal, em 2016, com o atual prefeito Ubiracy Vasconcelos e sua vice Maria Auxiliadora (PSB). O ato será transmitido pelo Facebook e não terá presença de público, como medida preventiva ao coronavírus.