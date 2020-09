Aneel abre consulta nesta quarta (16) para reajuste de 4,87% na conta de luz do Acre

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), por meio do Governo do Estado do Acre, realiza na próxima sexta-feira, 18, às 16h, a transmissão ao vivo da abertura da Semana Nacional de Trânsito (SNT) pelas redes sociais, em razão das medidas de isolamento social para enfrentamento do novo coronavírus. As atividades ocorrerão em formato digital entre os dias 18 e 25 de setembro.

Com o tema “Perceba o risco, proteja a vida”, a SNT dá sequência às ações desenvolvidas no Maio Amarelo, e tem como objetivo incentivar junto à sociedade um trânsito mais seguro para, consequentemente, diminuir o número de acidentes e mortes nas vias.

“Convidamos a sociedade para acompanhar o evento que será transmitido pelo YouTube, Instagram e Facebook. Perdemos muitas pessoas em acidentes viários, então preservar vidas no trânsito é um dever de todos”, afirma o presidente do Detran, Luiz Fernando Duarte.

A abertura será realizada pelo Detran/AC e contará com apresentações musicais e teatrais, debate e exposição do tema proposto com a presença de representantes do Projeto Vida no Trânsito, Policia Militar, Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans).

A SNT é realizada anualmente desde 1994. De acordo com o artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o evento será comemorado sempre no período compreendido entre 18 a 25 de setembro, devendo ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito junto à sociedade.

O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de adotar atitude responsável ao dirigir, andar de bicicleta, atravessar a rua, evidenciando que cada um é pela segurança de todos. Afinal, o trânsito é formado por toda a sociedade.

“Perceber os riscos e proteger a própria vida: é assim que o cidadão deve agir ao sair de casa, adotando um comportamento responsável e defensivo, assim será possível reduzir o número de acidentes do trânsito”, orienta a coordenadora de educação de trânsito, Cléia Machado.

Além da live de abertura, o Detran irá transmitir a roda de conversa “O agente de trânsito e seu papel em educar”, no dia 23 de setembro às 16h. Na sexta-feira, 25, às 16h, o tema debatido é “A percepção de riscos no trânsito, a importância de desenvolvê-la”. Acompanhe ao vivo pelas redes sociais @DetranAcre.