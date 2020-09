Acre registra mais de 100 casos e 2 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

O episódio envolvendo a retirada do PCdoB do arco de partidos que apoiam Socorro Neri (PSB) nas eleições 2020 evidenciou a sincronia entre o governador Gladson Cameli a prefeita de Rio Branco ainda não é 100%. Neri queria os comunistas em seu palanque, bateu de frente com os principais assessores do governador que a todo momento sinalizavam com o desejo do chefe, mas ela não havia entendido a mensagem ou não aceitava entender (prática comum de muitos políticos).

Teve mais uma vez o ac24horas entrar em campo e decidir a partida ao arrancar uma declaração do chefe do executivo estadual evidenciando certo descontentamento com a decisão de Socorro o afirmar que “O ônus e bônus” da aliança com o PCdoB era dela. Isso era por volta das 11h. Ao meio-dia o telefone do governador toca. Socorro queria conversar e se acertar. E de fato se acertaram.

A vontade do governador prevaleceu e a desculpa de Socorro para a imprensa de “questões internas” fizeram o PCdoB sair da aliança pegou muito mal. Ouso dizer que essa é uma ferida que não vai cicatrizar tão cedo internamente dentro do PSB. A vontade de Neri foi sucumbida a vontade de Gladson. Será que caso ganhe a eleição isso também será fator recorrente na gestão? De qualquer forma, Cameli cobra a fatura de ter brigado “com meio mundo” para apoiá-la, só que a cobrança veio antes do resultado nas urnas.

O fato é que Cameli, o dono da bola, resolveu brincar de boneca. O nome da boneca é “Corrinha”. Muitos me chamaram de disseminador de fake news quando cantei a pedra no último dia 10. Pagaram para ver e viram. Não tem como se brincar com a informação. Conheço poucas pessoas que dizem não a um governador. O assédio é grande, pesado quase que um alucinógeno. Agora resta saber o que a governador fará com a sua boneca nesse período eleitoral. Quais saias justas virão pela frente?

Enquanto isso, o PCdoB vai se colocar como vítima. Vai vociferar as palavras lealdade e gratidão, algo que não norteou a relação com Socorro. Os comunistas têm até quarta-feira, 16, para decidir suas vidas. Ah, um dia isso vai ter troco.

Conversava como uma fonte e ela voltou a falar do carma de Socorro. “Traiu Major Rocha, traiu Marcus Alexandre e agora traiu Edvaldo Magalhães e Perpétua Almeida. Quem será o próximo?”. Fica o questionamento no ar.