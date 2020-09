Mulher viaja até a cidade com filha deficiente e sofre sem atendimento no INSS do Juruá

A convenção que homologou os nomes de Zequinha Lima (PP) e Henrique Afonso (PSD) lotou o ginásio da AABB na noite deste sábado, 12, em Cruzeiro do Sul. Palco com caciques políticos do Juruá, o evento não contou com as presenças do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro, cassado junto com Zequinha em agosto, nem do senador Sérgio Petecão.

Zequinha não fez ataques a adversários políticos e garantiu investir na educação e agricultura do município, assim como “em projetos que resultem em geração de empregos e desenvolvimento de Cruzeiro do Sul, que tem muito o que crescer. Quanto à você, Henrique, garanto que não será um vice de enfeite e vai administrar lado a lado comigo “, citou Zequinha , que afirmou querer Ilderlei na linha de frente da campanha.

Para o presidente da Aleac, deputado estadual Nicolau Junior, esta eleição marcará o fim das oligarquias políticas no Juruá. ” O mandato não pode passar de pai para filho “, destacou ele numa clara alusão ao adversário de Zequinha, Fagner Sales, filho do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales.

Ilderlei Cordeiro, Nicolau Junior, Vagner Sales e Fagner Sales são investigados pela Polícia Federal na Operação Acúleo, que investiga irregularidades em licitações. A Operação foi deflagrada na véspera das convenções dos dois candidatos.

Estiveram no evento o ex-prefeito do município e deputado estadual e federal Cezar Messias (PSB), o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Junior, o atual prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues, ambos do PP, os deputados estaduais Edivaldo Magalhães (PC do B) e Maria Antônia (PROS), o ex-prefeito de Rodrigues Alves, Deda (PROS), e a representante do PSD e presidente do Sinteac, Rosana Magalhães, que é cunhada de Henrique Afonso.