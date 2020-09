Mini Miss Acre de 8 anos vai representar o estado em concurso nacional no mês de dezembro

A Miss Mirim do Acre Jussara Lima, de 8 anos, se prepara para disputar a etapa nacional do Mini Miss Brasil que irá ocorrer no próximo mês de dezembro, na cidade de Porto Alegre (RS). Ela já passou como vencedora na etapa estadual do concurso Mini Miss Acre Mundial 2020 e agora vai concorrer o título com meninas de todos os estados do país.

Jussara recebeu a coroa de Mini Miss Acre no final do ano passado e agora divide a rotina diária com o cronograma de atividades que a prepara para a competição. Apoiada pela família, a jovem competidora já atua como modelo há cerca de 2 anos e já participou de dezenas de trabalhos com fotos, ensaios e vídeos. Hoje, realiza vários trabalhos sociais na capital acreana.

Ela também é embaixadora do grupo social Filhos de Maria, que doa sopa para moradores de rua e pessoas em hospitais e entrega de materiais escolares e sacolões a famílias de baixa renda. A pequena ainda é embaixadora da campanha contra a poliomielite.