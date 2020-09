Laboratório do Hospital João Câncio retoma atendimento nesta segunda-feira (14)

Bruno teve a oportunidade de conquistar seu primeiro título após a volta aos gramados neste domingo, ao defender o Rio Branco contra o Galvez, na final de turno do Campeonato Estadual do Acre. No entanto, o goleiro, que cumpre prisão semi-aberto após ser condenado pelo homicídio de Elisa Samúdio, foi derrotado por 2 a 0 pelo time que é ligado a Polícia Militar do Estado.

Com o resultado, o Rio Branco FC corre o risco de ficar sem divisão para a temporada 2021, já que o Atlético-AC ficou com a segunda colocação geral do campeonato e conquistou vaga para a Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série D da próxima temporada.

Caso a equipe de Bruno vencesse a partida deste domingo, conquistaria o segundo turno e faria a final do torneio contra o próprio Galvez, que venceu o primeiro turno e foi campeão por antecipação. Bruno reconheceu a superioridade do adversário logo após a partida.

“Parabenizar a equipe do Galvez pelo jogo, os caras fizeram por merecer. Se prepararam para o Acreano, tem uma boa estrutura, talvez hoje no Acre seja o time que tenha melhor estrutura. É um título que tem seus méritos”, disse Bruno à Rádio EcoAcre FM.