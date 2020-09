Interior do Acre recebe novos sistemas cartorários que agilizam emissão de documentos

Um vídeo que ganhou as redes sociais neste sábado, 12, mostra o governador Gladson Cameli se posicionando com relação às eleições municipais de Senador Guiomard ao declarar apoio a pré-candidatura de Rosana Gomes (Progressistas) a prefeita da cidade e Ney do Miltão (PSD), de vice.

“Mesmo com a pandemia, é ano de eleição e eu tenho que me posicionar como governador, como político e também como uma pessoa que quer o melhor para o Quinari, para Senador Guiomard, essa terra que sempre me recebeu de braços abertos. Eu apoio a Rosana. Apoio porque sei da sua determinação, da sua coragem e de sua vontade de fazer mais pelo seu município. Senador Guiomard merece uma pessoa que tem o compromisso com o povo, junto com o Ney do Miltão, esse jovem que tem o compromisso com a nossa população. Não tenho dúvida que teremos uma grande vitória no dia das eleições, mas para isso eu preciso que vocês nos ajudem para que a gente possa conquistar essa vitória com muita humildade, pé no chão, conversando com as pessoas, falando de nossas propostas”, disse o governador.

Os nomes de Rosana e Ney foram chancelados na convenção municipal do Progressista de Senador Guiomard na noite de sexta-feira, 11, e contará com apoio também dos senadores Sérgio Petecão (PSD) e de Mailza Gomes (Progressistas).