Ifac já tem calendário de retomada não presencial; atividades começam hoje (14)

A instabilidade continua sobre grande parte do Acre neste começo de semana. A previsão para esta segunda-feira (14) é de um dia de Sol entre muitas nuvens, com céu nublado e com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e à noite no oeste do Estado.

Já na capital e demais regiões do Acre o dia será de sol entre algumas nuvens, com tempo variando de parcialmente nublado a nublado e com pancadas isoladas de chuva e trovoadas entre a tarde e à noite.

De acordo com os dados do Sistema de Proteção da Amazônia, em Rio Branco o tempo será parcialmente nublado a claro com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nesta segunda. A umidade relativa do ar varias de 50% a 95%.