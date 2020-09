Final de semana é marcado com sete mortes e cinco tentativas de assassinatos na capital

O fim de semana foi marcado pela violência em Rio Branco. Entre a sexta-feira, 11, e o domingo, 13, foram registrados, pelo menos, sete assassinatos e cinco tentativas de assassinatos na capital.

O primeiro caso foi do ciclista Ranieri Nascimento de Souza, de 27 anos, morto com um tiro na cabeça na noite de sexta-feira, 11. O crime aconteceu na rua Santa Rita, no bairro Santa Inês, região do segundo distrito de Rio Branco.

Já no sábado, 12, foram registrados três homicídios, sendo que um foi do presidiário Mailton da Silva Teixeira, mais conhecido com Maicon, encontrado morto na noite desta sexta-feira, 11, dentro da cela 1, do pavilhão K, no prédio conhecido como chapão, do sistema penitenciário Francisco de Oliveira Conde (FOC).

Por volta das 5h de sábado, um morador de rua identificado como Darcy da Costa Coelho, de 61 anos, mais conhecido por populares como ‘Didi’, foi agredido até a morte a golpes de tijolo no dia do seu aniversário.

Já no domingo, 13, foi registrado cinco tentativas de assassinatos e três assassinatos em Rio Branco. Por volta das 19 horas, deste domingo duas pessoas foram mortas e cinco foram feridas por disparos de arma de fogo em diversos pontos de Rio Branco. Os assassinatos ocorreram nos bairros Rui Lino e João Eduardo.