FCCV realiza serviços de manutenção e reforma do Centro Multiuso da Vila Santa Rosa

Pesquisadores e produtores do Acre apresentam a live ´Boas práticas de fabricação de farinha de mandioca´ na próxima sexta-feira (18), a partir das 8 horas com transmissão no canal da Embrapa no Youtube.

A live faz parte série de debates virtuais denominada “Amazônia em Foco”, onde são destacadas diversas culturas da agropecuária na Amazônia.

Desta vez, especialistas de quatro unidades da Embrapa na Amazônia Legal e dois produtores de farinha vão falar sobre suas experiências de estudos e práticas, ressaltando parâmetros recomendados na produção artesanal até o beneficiamento mecanizado em agroindústrias familiares. O público poderá enviar perguntas e comentários por meio do chat de interação da transmissão.

Entre os debatedores, a pesquisadora Joana Maria Leite de Souza, da Embrapa Acre Maria José da Silva Maciel, conhecida como “Véa”, produtora de farinha de Cruzeiro do Sul, no Acre vão apresentar o tema junto com vários outros convidados.

As Boas Práticas de Fabricação (BPF) são procedimentos previstos pela legislação para assegurar as condições sanitárias adequadas no processo produtivo, visam garantir qualidade ao alimento que será disponibilizado para o mercado e saúde para o consumidor. No caso específico das BPFs para farinha de mandioca, a Embrapa Acre publicou uma cartilha contendo as orientações. Trata-se de uma publicação em linguagem acessível disponibilizada aos produtores, como parte das ações para manutenção da Indicação Geográfica obtida, de forma inédita, pela Farinha de Cruzeiro do Sul, município do Acre.