DNIT divulga novas imagens das obras da Ponte do Rio Madeira

Das 66.523 pessoas avaliadas por meio de exame para identificação de infecção pelo novo coronavírus, realizado até este domingo, 13, em todos os municípios do Acre, 40.320 foram descartados para a doença.

Até o momento, 26.166 exames foram confirmados para Covid-19. Deste total, 23.502 pacientes já receberam alta médica, ou seja, ficaram livres do vírus no organismo. Isso significa que 2.664 pessoas ainda estão com o vírus ativo no Estado.

A cidade que detém o maior número de casos confirmados no Acre continua sendo a capital, Rio Branco, que obtém 10.266 exames positivos. Rodrigues Alves é o município que apresenta o menor número de infectados no Acre, com 147 casos confirmados.

Assis Brasil continua no topo do ranking de incidência da Covid-19 por habitantes no Estado. Neste domingo, com mais 3 óbitos provocados pelo vírus, o Acre alcançou as 640 mortes pela doença.