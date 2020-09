Acre é um dos três estados com alta em mortes por Covid-19

De acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa apresentados na noite deste domingo, 13, o Acre teve um aumento de 100% na média móvel de mortes decorrentes de complicações da Covid-19. Os números atualizados foram divulgados na edição do Fantástico, exibido pela TV Globo, e revelou que atualmente, conforme o cálculo, apenas Acre, Roraima e Ceará apresentam alta no número de mortes por infecção do novo coronavírus.

O gráfico da média móvel de mortes corresponde à soma dos óbitos registrados nos últimos 7 dias, divididos por 7. A situação do Acre é a pior dos cenários apresentados, com aumento de 100% em relação a 14 dias atrás. O Estado fica a frente do Ceará, que obteve aumento de 62% nos óbitos pela doença, e de Roraima, que aumento 50% na média móvel de mortes.

Nove Estados mais o Distrito Federal estão em situação de estabilidade com relação a mortes por Covid-19, são eles: Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Sergipe, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul.

Outros 14 Estados brasileiros apresentam queda acentuada nos casos de mortes, que são: Amazonas, Tocantins, Rondônia, Amapá, Piauí, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Alagoas. O Amapá teve a maior queda no número de mortes, com -75%.

Neste domingo, 13, o Acre teve mais 3 mortes confirmadas, chegando a totalizar 640 óbitos pela Covid-19 e chegou a 26.166 pessoas contaminadas pelo vírus nos 22 municípios.