Câmara de Vereadores de Brasiléia completa 57 anos de atuação no município

A três dias do fim do prazo para a realização das convenções municipais, apenas o MDB tem chapa majoritária oficializada em Xapuri para as eleições deste ano. Em evento realizada na quinta-feira da semana passada, o partido definiu os nomes do advogado Carlos Venícius e da professora Rosa Cândido.

Nos próximos dias, as demais siglas que vão disputar a prefeitura no município definirão as suas chapas. Com forte tendência a mais uma vez ter quatro candidaturas, a eleição deste ano já tem uma grande movimentação de bastidores e trocas de farpas pelas redes sociais, que deverão ter influência forte neste pleito.

Nesta segunda-feira, 14, vai ser realizada a convenção do PSD, do pré-candidato Gessi Capelão. A ex-vereadora Maria Luceni, a última mulher a ocupar uma cadeira na câmara de Xapuri, há 8 anos, é apontada como a provável candidata a vice-prefeita na chapa do partido do senador Sérgio Petecão.

Na terça-feira, 16, é a vez do PT realizar a sua convenção. O partido oficializará a mesma chapa que foi vencedora na última eleição, com o atual prefeito Ubiracy Vasconcelos e sua vice, Maria Auxiliadora (PSB). O ato será transmitido pelo Facebook e não terá presença de público, como medida preventiva ao coronavírus.

O Progressistas (PP), da pré-candidata Carla Mendonça, realiza a sua convenção no último dia do prazo, na quarta-feira, 16. Junto com Democratas, Republicanos, PSDB e Solidariedade, o partido ainda não divulgou os possíveis nomes para compor a chapa majoritária no cargo de vice-prefeito.

Cenário

Se não houver surpresas de última hora, Xapuri mais uma vez terá quatro candidatos à prefeitura, como acontece há três eleições. Em duas delas, o petista Ubiracy Vasconcelos foi o vencedor. Esse é um dos motivos pelo qual os partidos de oposição no município ensaiaram uma aliança que não saiu do papel.

Mais do que apenas não se entender quanto à composição de uma chapa única, os dois principais grupos políticos da oposição no município, encabeçados por MDB e pela aliança do PP com o DEM, passaram a se atacar afastando ainda mais a possibilidade de coalizão.

A outra ala da oposição, liderada pelo PSD, do pré-candidato Gessi Capelão, tem se mantido fora de polêmicas desde que o partido resolveu disputar a prefeitura. Capelão migrou para o partido de Petecão depois de perder a disputa interna no MDB, que deu preferência a Carlos Venícius.

O PT, de Bira Vasconcelos, também não tem participado de debates nas redes sociais, apesar de sofrer críticas e cobranças constantes do pré-candidato do MDB, Carlos Venícius, que têm um claro objetivo de polarizar a disputa deste ano com os petistas, donos de um dos últimos redutos do partido de esquerda no Acre.