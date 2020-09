Brasileiros são acusados de estupro e chacina em seringal boliviano: três estão desaparecidos

Ladrões invadiram a sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) de Cruzeiro do Sul na madrugada desta terça-feira (15). Eles levaram um notebook, celular e outros itens. Mas o que chamou atenção mesmo foi o fato de os criminosos aproveitarem a ocasião para fazer tapioca na copa do Instituto.

Antes de fugirem do local, eles ainda deixaram na parede a marca da facção que atua no Vale do Juruá. O chefe do escritório do Imac, Levy Bezerra, disse que as imagens das câmeras de segurança serão analisadas pela Polícia Civil, que investiga o caso.

Bezerra reclama da falta de vigilância no local. “Essa é a terceira vez este ano que o Imac é roubado. Temos as câmeras, mas não temos a vigilância humana”, citou. A sede do Imac fica localizada na região central de Cruzeiro do Sul.