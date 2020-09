Blitz da Saúde testa membros do TJAC e encontra dois com imunidade contra a Covid-19

Foto: ac24horas/Sérgio Vale

O Campeonato Acreano terminou no último sábado, 12, com o inédito título do Galvez após vencer o Rio Branco por 2 a 0.

Para os representantes do Acre nas competições nacionais não há o que lamentar ou festejar, já que as equipes têm pouco tempo para se prepararem para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D.

Rio Branco, Galvez e Atlético são os representantes do Acre na competição e já entram em campo no próximo final de semana. O primeiro a entrar em campo será o Rio Branco que joga no próximo sábado, 19, no estádio Arena Acreana, contra o Independente do Pará.

No dia seguinte, no domingo, 20, é a vez do Galvez encarar o Fast do Amazonas, também na Arena Acreana.

Já o Atlético também estreia neste domingo contra o Ji-Paraná (RO). A CBF deve divulgar o local e horário da partida ainda durante esta segunda-feira.

Os times acreanos estão no grupo A, junto com Bragantino (PA), Fast (AM), Independente (PA), Ji Paraná (RO) e Vilhenense (RO).