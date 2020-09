Após barraco para escolha de Celestino, PSL se reúne com Minoru para alinhamento sem Ulysses

Passadas 48 horas após a convenção do PSL que foi marcada por um barraco público que culminou em troca de farpas entre o vice-governador Major Rocha e o Coronel Ulysses, uma votação “não combinada” e a escolha do empresário Celestino Bento, presidente da Acisa, questionada por filiados, a executiva municipal do partido realizou na manhã desta segunda-feira, 14, uma reunião com o vice-governador Major Rocha, e o candidato a prefeito pelo PSDB, Minoru Kinpara.

O candidato a vice Celestino Bento também participou do encontro, mas uma ausência foi notada, a do Coronel Ulysses Araújo, um dos protagonistas da confusão da última semana. O ac24horas apurou que o militar foi convidado para o café da manhã, mas não participou por supostamente está resolvendo um problema pessoal.

O encontro teve como objetivo o alinhamento político entre os partidos e a disponibilidade dos candidatos a vereador e executiva do PSL. Para o vice-governador, a aliança firmada entre os partidos que compõem a coligação tem como foco a população. “Estamos com bom time e o alinhamento e o discurso dos partidos e seus candidatos devem ser orientados para resolver os problemas da população, os problemas de Rio Branco”, disse Major Rocha.

Relembrando pouco as discussões acaloradas do último sábado, na convenção dos liberais, o presidente da municipal do PSL, Antonio Velásques, ressaltou que as questões que envolveram o partido foram superadas. “Vamos caminhar olhando para frente. A executiva se reuniu com o vice governador e com o candidato Minoru Kinpara e reafirmarmos que estamos com eles nesse projeto. Nosso foco está na campanha e em ofertar para a população de Rio Branco boas propostas”.

A parte das questões e focado na elaboração do plano de governo e em atender os anseios da população, Minoru Kinpara, relembrou os convites de filiação que recebeu dos diversos partidos, entre eles o PSL. “Sempre tive respeito ao PSL, recebi vários convites de pessoas diversas para a sigla e hoje temos a oportunidade de trabalharmos na campanha juntos, se unindo também ao Cidadania e vamos governar juntos”.