A ideia é boa, mas o preço…

A intenção da Secretaria Estadual de Saúde em ter motocicletas para assistir pessoas com medicamentos e outros procedimentos em domicílio é bastante louvável. O que não é louvável e vai dar problemas com o Ministério Público e o Tribunal de Contas é o suposto valor do aluguel das lambretas. Consta que seria de R$ 4,5 mil que é o preço praticado em aluguéis de carros populares, inclusive, por parte das instituições públicas. Do jeito que a coisa anda, digo a motocicleta anda, com duas ou três parcelas do aluguel o sujeito compra uma máquina CG 125 zerada, praticamente na caixa. Com 12 parcelas do aluguel da bicha, ou seja, R$ 54 mil, dá para comprar um carro popular dos bons, cheirando a leite. Como disse na introdução do argumento do texto: a ideia é boa, mas o valor dela pode trazer desgastes políticos ao governo e dores de cabeças futuras ao governador Gladson Cameli e ao secretário Alysson Bestene.

Manda quem pode…

Prevaleceu a vontade da prefeita Socorro Neri (PSB) a permanência do PCdoB na coligação para a sua reeleição apoiada pelo governador Gladson Cameli (afastado do PROGRESSISTAS). Não adiantou reclamações, protestos, conversas, argumentos do Palácio Rio Branco. Isto prova que a saída do PT da prefeitura não passou por questões ideológicas, mas pela sua própria vontade. A decisão do rompimento da prefeita com o PT é um grande ministério, já que o PCdoB é mais a esquerda do que o PT. Ao menos na sigla.

“Veja/não diga que a canção está perdida/ tenha fé em Deus/tenha fé na vida/ tente outra vez”. (Raul Seixas, o ateu)

. Na China quem vai levar medicamentos aos pacientes em casa é o próprio médico, vai a pé.

. Por lá, é melhor ir a pé do que morrer fuzilado por conta da corrupção.

. Dizem que quando alguém é flagrado praticando corrupção é morto e a família tem que pagar a bala do fuzil.

. Na hora do fuzilamento as ambulâncias ficam esperando a pessoa cair no chão para retirar os órgãos para transplantes.

. Está é uma das razões de alguns brasileiros odiarem tanto a China, já pensou se a moda pega?!

. O discurso do Minoru Kinpara é novo, razão pela qual muitas pessoas aderem sua campanha.

. Com apoio do governador Gladson Cameli a prefeita Socorro deverá ser levada ao 2º turno.

. O deputado Jenilson Lopes aprendeu a lição vinda do Palácio Rio Branco e já começou a elogiar as ações do governador Gladson.

. Assim é que se faz, aliança, como diz o governador, é via de mão dupla.

. O deputado Edvaldo Magalhães também deverá refrescar um pouco também, ao menos durante a campanha eleitoral.

. Anotem, por favor!

. Depois das eleições o dinheiro vai sumir da praça, não haverá liquidez, as prefeituras deverão enfrentar a maior crise da história.

. É a ressaca do coronavírus!

. Portanto, eleitor incauto, não cai na lábia de candidatos a reeleição que lhe prometer emprego, ou outras maravilhas da vida.

. Bom dia!