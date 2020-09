Morte de líder do Bonde dos 13 é comemorada pelo CV com fogos, churrasco, cerveja e muita droga

A morte do presidiário e líder do Bonde dos 13, Mailton da Silva Teixeira, mais conhecido com Maicon, cujo corpo foi encontrado na noite da última sexta-feira, 11, dentro da cela 1, do pavilhão K, no prédio conhecido como chapão, do sistema penitenciário Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, desencadeou uma série de comemorações nos bairros Mocinha Magalhães e Hélio Melo, mais conhecido como Sapolândia. Esta última área era conhecida por ser o território do criminoso, mas que recentemente foi tomada pelo Comando Vermelho.

Membros do Comando Vermelho no bairro Mocinha Magalhães iniciaram as comemorações pela morte de Maicon no sábado com direito a churrasco, bebida e uso de drogas. Já na Sapolândia, queima de fogos foram registradas durante todo o final de semana. A polícia militar ainda chegou fazer rondas na região no intuito de inibir as comemorações, mas não foi o suficiente.

Mailton foi encontrado pelos policiais penais e estava na cela com mais 5 presidiários. A Polícia Técnica foi acionada e os Policiais Penais isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística, que inicialmente não encontrou sinais de agressão ou perfurações pelo corpo de Mailton. O resultado da perícia deve sair nos próximos 30 dias e apontar a real causa da morte.

Maicon era uma das lideranças do Bonde dos 13 na região da Sapolândia e estava preso desde março do ano passado. Ele é irmão de outro membro do B13, considerado um dos líderes facção no Estado, Wylis da Silva Teixeira, conhecido no mundo do crime pela Alcunha de “Tatu”, que está preso desde agosto de 2017. Os dois irmãos estariam na lista da Morte da facção rival Comando Vermelho. De acordo com informes, os irmãos teriam tentando rasgar a camisa do B13, mas foram rejeitados pela facção rival por serem acusados de de executar vários membros do Comando em Rio Branco.