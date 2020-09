Garantia contra a bandalheira

Folgo em saber que o Juiz de Direito Giordano Dourado (foto) é que será o responsável por boa parte dos julgamentos da Zona Eleitoral de Rio Branco. É uma garantia que haverá punição a quem ousar usar a máquina do poder a favor de candidaturas. E também que as Fak News serão combatidas com rigor. Giordano é um magistrado transparente e duro nas suas decisões judiciais, não contemporizando com quem está à frente de órgãos públicos. Isso é bom para a democracia, porque o que se viu em outras eleições foi o uso criminoso da força do poderio do estado e do município para eleger candidatos. Os partidos também devem se preocupar em formar um bom quadro jurídico para representar contra qualquer indício do uso da máquina pública para ajudar afilhados. Este BLOG estará sempre aberto a divulgar ações para que tenhámos uma eleição limpa na capital. Chega da máquina pública, ser utilizada para favorecer candidato. A eleição tem de ser decidida pela vontade soberana do eleitorado. E ponto final.

NÃO COLOCO PALAVRA

QUEM ME DISSE que não abriria mão da sua postura de crítico duro do governador Gladson para entrar em qualquer aliança, foi o próprio deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB). Não ponho palavra na boca de ninguém. Se ele voltou atrás e vai amaciar, isso é outra faceta.

NÃO É MINHA PREOCUPAÇÃO

A ENTRADA ou não do PCdoB na aliança do grupo da prefeitura, contrariando importante setor palaciano, não me diz respeito. Não sou torcedor político, sou jornalista, não brigo com a notícia. O que não vou deixar é de publicar o que acontece nos bastidores, para ser agradável.

DESAFIO INFANTIL

DESDE QUANDO vestir a camisa com a estampa do Bolsonaro é sinônimo que será um bom prefeito? Desafio infantil este do deputado Roberto Duarte (MDB) feito ao candidato à PMRB, Minoru Kinpara (PSDB). O que faz um bom gestor não é sua ideologia, mas a sua capacidade.

DISCUTIR RIO BRANCO

O DEBATE político nesta eleição tem que ser centrado no que o candidato poderá fazer para melhorar a gestão da cidade de Rio Branco. Quais são as suas propostas, o resto é perfumaria.

VITÓRIA DE PIRRO

O DEPUTADO JENILSON LOPES (PSB) trombou com importante grupo do governo e a sua tese de que o PCdoB tem que estar na aliança do grupo da prefeitura, prevaleceu. Vitória de Pirro!

EXATAMENTE POR ISSO

SEMPRE VOU NOTICIAR o que acontece nos bastidores, não me importa qual o personagem.

POSIÇÃO COERENTE

O ATAQUE ao MDB por não compor a aliança do grupo do deputado Antonio Pedro (PROGRESSISTAS), em Xapuri, é sem sentido. Partido que vira puxadinho, some do mapa.

NINGUÉM ME AMA, NINGUÉM ME QUER..

O PT está sentindo na pele o ácido sabor do que é ficar fora do poder. Os amigos sumiram na buraqueira, os empresários viram as costas, os aliados, até os mais ideológicos pularam fora da canoa, e vem de volta o velho ditado: fora do poder, não se é convidado nem para enterro.

SITUAÇÃO DE BRASILÉIA

SOMENTE na segunda-feira será resolvida a situação de Brasiléia. A maioria do PROGRESSISTAS quer apoiar a candidata Fernanda Hassem (PT) e a minoria a ex-deputada Leila Galvão (MDB). O partido é uma cuia de votos, e nesta cuia quem tem voto é o vereador Joelso Pontes.

CHAMA O CABIDE

COMO NINGUÉM sabe como vai se resolver isso, que se convoque o ex-vereador Cabide, que mora ao lado, em Epitaciolândia, para ser o Juiz. Brigar pelo PROGRESSISTAS, é brigar pelo nada. O partido não tem força eleitoral no município, onde quem dita o jogo é o MDB e o PT.

“NOVO BOCA”

SERÁ EM CIMA deste slogan que os marqueteiros da campanha do candidato a prefeito da capital, Tião Bocalon (PROGRESSISTAS), vão trabalhar o seu nome na eleição. No seu discurso na convenção que homologou a sua candidatura, não mais citou sua gestão em ACRELÂNDIA.

ACIMA DE QUALQUER SUSPEITA

O TIÃO BOCALON se insere na pequena faixa de políticos, acima de qualquer suspeita. Não o coloquem como fora deste jogo pela prefeitura da capital. Bocalon não está mais solitário.

ESCAPARAM TODOS

FOI AQUELA velha história de que entre mortos e feridos escaparam todos na convenção do PSL. O Coronel Ulysses Araújo (PSL) fez um barulho danado, mas acabou abrindo mão de ser o vice do candidato a prefeito Minoru Kinpara (PSDB). Na política, o debate duro sempre foi normal.

PRIMEIRA REPRESENTAÇÃO

O VICE-GOVERNADOR MAJOR ROCHA anunciou ontem ao BLOG que encomedou ao setor jurídico do PSL, uma representação eleitoral, contra a reunião na sede de um órgão público, a FGB, em que estavam um candidato a vereador do PDT, e o candidato a vice Eduardo Ribeiro.

NÃO VAI ALISAR

O ROCHA tem deixado bem claro – o BLOG já publicou isso – de que qualquer indício que notar seja por parte da máquina do estado ou da máquina municipal de uso da estrutura para beneficiar candidato acionará a justiça eleitoral. Não vai alisar ninguém, nem os de casa.

MULHERES PREPARADAS

Cresceu muito o número de mulheres candidatas a vereadora nesta eleição. Um bom e novo quadro é a médica Wilyanne Derze (MDB), que disputará uma vaga na Câmara Municipal de Rio Branco. Não basta ser mulher, tem que ser mulher e qualificada para disputar mandato.

PODE SAIR MAIOR

O MDB é hoje o partido mais importante do Acre. E pode sair da eleição maior do que está entrando, e sem a ajuda do governo. O fato lhe deixará livre para vôo mais alto em 2022.

NÃO É FÁCIL

PARA SE TER UMA IDÉIA do que é um partido organizado, o MDB tem vinte candidatos a prefeitos. Só não tem no Bujari e Rodrigues Alves – neste porque o prefeito Morreu.

VAI DAR TRABALHO

EM PORTO ACRE, o candidato a prefeito do MDB, o ex-prefeito Zé Maria, vai dar trabalho ao prefeito Bené Damasceno (PROGRESSISTAS). É apoiado por três ex-prefeitos: Carlinhos da Saúde, Pedro Abílio e Ruy Coelho. E naquela região, o MDB sempre foi muito forte.

NÚMEROS IMPRESSIONANTES

ELEIÇÃO É ELEIÇÃO. Mas em Xapuri tudo mostra que uma derrota do prefeito Bira Vasconcelos (PT) será zebra. O PT, além de sempre ter eleitorado cativo, faz boa gestão.

AGORA É CAMPANHA

NO PRÓXIMO DIA 16 é a última data para a realização de convenções municipais. Na capital as chapas já estão praticamente fechadas. O grupo que apoiou o governador Gladson entra rachado na disputa com candidatos própios, com o Gladson no palanque de ex-adversária.

TENDÊNCIA NATURAL

A TENDÊNCIA NATURAL é que numa eventual ida da candidata do governador ao segundo turno, a maioria dos aliados do Gladson da última campanha estejam unidos num palanque oposto.

ELEIÇÃO ESTRANHA

A CAMPANHA deste ano tem mostrado surpresas. O senador Márcio Bittar (MDB), não estará no palanque do candidato a prefeito do MDB, Mazinho Serafim (MDB), em Sena Madureira, mas no palanque do PROGRESSISTAS Ghélen Diniz.

PADEIRINHO ESTÁ NO JOGO

PARA GUARDAR o comentário, e conferir após a eleição: o ex-prefeito Padeirinho está no jogo na eleição deste ano, quando tentará voltar à prefeitura do Bujari. O deputado federal Flaviano Melo (MDB) está confiante na vitória do Padeirinho, que é uma figura folclórica, mas popular.

PT CONFORMADO

DESOLADO, mas conformado, está o PT ao ser abandonado pelo PCdoB no altar.

EM FASE DE DISCUSSÃO

Até ontem o MDB estava em fase de discussão do vice. O partido realiza a sua convenção na capital na próxima segunda, para homologar a candidatura do Roberto Duarte (MDB) à PMRB.

Frase marcante

“Quem só conhece o martelo sai pelo mundo e só enxerga o prego”. Abraham Maslow.