Faixa etária mais contaminada pela Covid-19 é de 30 a 39 anos

Um criminoso não identificado foi morto com um tiro na cabeça, na madrugada deste domingo, 13, após trocar tiro com a Polícia Militar na Travessa 3 de Junho, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

A guarnição policial estava fazendo um patrulhamento de rotina pela região quando avistou dois homens em uma moto modelo XTZ de cor azul em atitude suspeita na rua Luiz de Moraes, no bairro Tancredo Neves.

Os militares deram ordem de parada, porém e os indivíduos desobedeceram e saíram em fuga e partir daí iniciado uma perseguição e quando a dupla na motocicleta chegou na rua Raimundo Farias, começou a atirar em direção aos policiais que revidaram os tiros.

Ainda em perseguição, os bandidos chegaram a colidir em um veículo na rua Juarez Távora, porém não caíram e continuaram em fuga, vindo novamente a efetuar tiros contra os policiais.

A dupla entrou na rua 7 de setembro, e durante a troca de tiros, os bandidos caíram da moto, um saiu correndo até a rua 3 de Julho e quando os policiais se aproximaram do criminoso, este em posse de uma escopeta apontou a arma para a guarnição e foi ferido com um tiro na face, vindo a cair no solo com a escopeta. O outro bandido conseguiu fugir.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, o bandido já estava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico e identificação. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).