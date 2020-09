Fagner Sales é oficialmente candidato em Cruzeiro do Sul e crítica adversário Progressista

Na noite deste sábado o MDB e o PSDB de Cruzeiro do Sul oficializaram a chapa com os nomes de Fagner Sales e Luis Cunha, como candidatos a prefeito e a vice da cidade em uma Convenção que não contou com as principais lideranças do bloco de apoio. Além dos dois partidos cabeça de chapa, a aliança contará com o apoio de mais 5 siglas: PSC, PL, PMN, AVANTE e Republicanos.

Durante seu discurso, Fagner Sales deu o tom de como será a campanha e não poupou críticas ao seu principal adversário, o candidato progressista Zequinha Lima. ” Um prefeito tem que conhecer para governar. Fui preparado pelos meus pais para conhecer as dificuldades, a pegar uma canoa e subir os rios, pegar um carro e ir para os ramais. Isso é que tem que ser, conhecer a sua cidade e não se esconder como fez o ex vice prefeito Zequinha Lima nos quase 4 anos de gestão”, disse.

No evento, realizado na sede do partido, estava a linha de frente do MDB do município, o pai do candidato, ex-prefeito Vagner Sales, a irmã deputada federal Jéssica Sales, a mãe deputada estadual Antônia Sales, vereadores e candidatos proporcionais, além da ex-deputada federal Antônia Lúcia (PSC) e o convidado Mazinho Serafim, prefeito de Sena Madureira. O vice governador Major Rocha, ex-tucano e atual PSL, que indicou o vice de Fagner, empresário Luís Cunha ( PSDB) não compareceu à convenção. O governador Gladson Cameli, anunciou o apoio à chapa de Zequinha Lima e Henrique Afonso.

Presente no evento, o senador Márcio Bittar, relator do Orçamento da União para 2021, ressaltou a importância do apoio de Brasília para os gestores municipais. “Meu mandato estará a disposição de Fagner Sales e o presidente Jair Bolsonaro também terá atenção com essa região”.

Fagner e o pai dele, Vagner Sales, foram alvos, na sexta-feira, 11, da Operação Acúleo da Polícia Federal, que apura irregularidades em licitações. Vagner chegou a ser conduzido para a sede da PF porque durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dele foram encontradas uma arma sem registro e animais silvestres. A justiça Federal determinou que os acusados não tenham contato entre si.