“Assumir cargo que mudou a história”, diz Zen sobre cadeira de prefeito após Angelim, Marcus e Jorge

O proprietário do Flamenguinho Sport Center procurou o ac24horas para denunciar que demais espaços do ramo esportivo estariam infringindo o decreto governamental imposto pela pandemia do novo coronavírus. Sua revolta é motivada pelo fato de estar com sua empresa fechada enquanto que outros locais estariam funcionando normalmente, com os campos abertos para partidas de futebol. Foi por isso que o empresário Carlos Fonzar se passou por cliente e constatou que uma dessas empresas, a que faz parte da franquia do Flamengo, de fato vinha fazendo locação para jogos.

“Está acontecendo que os estabelecimentos que atendem com atividades coletivas e de contato só podem abrir na fase verde. Enquanto o Flamenguinho respeita estritamente as leis, seus concorrentes desrespeitam clandestinamente em plena pandemia”, diz Fonzar.

O reajuste no decreto governamental feito pelo Comitê do Pacto Acre sem Covid que permitiu a reabertura das academias é claro ao afirmar que atividades coletivas e de contato físico permanecem proibidas na Bandeira Amarela da pandemia. “Pagamos nossos impostos em dia, coisa que poucos fazem. Criamos um protocolo para reabertura atendendo todas as recomendações das autoridades locais, mas estamos diante do desrespeito e da falta de fiscalização pelos órgãos competentes”, afirma o empresário.

Na conversa que ele teve com atendentes da empresa franquia do Flamengo, que segundo ele vem infringindo o decreto, a empresa denunciada alerta que continua fazendo matrículas, mas que as aulas não começaram ainda devido ao decreto, por isso estão apenas alugando o espaço para peladas.

“Do que adianta fazermos a nossa parte (esperando até a fase verde), mantendo os funcionários e acumulando prejuízos sendo que muitos não fazem o mesmo? Já fizemos denúncias e nada foi feito até agora”, reclama Fonzar. Ele ressalta que assim como a franquia do Flamengo, outros campos também estão funcionando normalmente.

Questionada pelo empresário sobre estar infringindo a regra do decreto, a representante da franquia do Flamengo disse que “as peladas não têm aglomeração (sem público, sem crianças, como no campeonato estadual) e somente com adultos”, garante. Ao ac24horas, a Vigilância Sanitária informou que já recebeu as denúncias e que as demandas sobre o caso já estão com as equipes de fiscalização.