Assumindo o vermelho, Zen se torna candidato e alfineta Gladson e Socorro: “Jacare-Açu com cobra grande”

Acompanhado de Jorge Viana, Marcus Alexandre e Sibá Machado, petista fala em “aprender com os erros” e “olhar para a frente”

O Partido dos Trabalhadores (PT) confirmou na noite deste domingo, 13, a candidatura do advogado e professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Daniel Zen e do também professor Cláudio Ezequiel (PSOL) na disputa pela prefeitura de Rio Branco. A convenção partidária contou com a participação de poucos apoiadores, distribuídos em salas diferentes a fim de garantir distanciamento entre as pessoas devido à pandemia de Covid-19, na antiga Sede da Companhia de Selva, no bairro Village, e diferente de outros anos, a cor vermelha prevaleceu tanto entre os candidatos como apoiadores. A chapa PT/PSOL terá 23 candidatos a vereadores na capital

Zen acredita que o PT tem condições de alcançar qualquer cenário nestas eleições municipais. “Vai ser uma eleição muito competitiva, com candidatos nivelados, o que trará dificuldade para todos os pré-candidatos”, disse. O candidato também comentou que o partido vermelho possui possibilidades reais de chegar a qualquer cenário. “Acredito que temos uma chapa competitiva. Vamos enfrentar essa jornada”, destaca.

O candidato ressalta que propôs uma espécie de pacto entre os concorrentes no combate às Fake News (notícias falsas), baseado em assinatura de documento e tudo mais. “A verdade é sempre o melhor caminho”, afirmou.

Questionado sobre a união do atual governador Gladson Cameli com a prefeita Socorro Neri (PSB), o candidato petista foi taxativo. “Apesar de achar que essa união é uma casamento de Jacaré-Açu com cobra grande, eu acredito que não vai ter problema nenhum porque nós vamos fazer uma campanha do jeito que a gente acha que tem que ser feito, com alegria, com muita animação, com pé no chão, como disse o Marcus, conversando com as pessoas, nós indo encontrar com eles. Da nossa aliança aqui é completamente programática, não é uma aliança de ocasião, onde o PT e o PSOL decidimos que íamos caminhar juntos porque temos identidade. Existe um alinhamento nacional dos dois partidos e nós decidimos por bem que aqui nós íamos seguir esse alinhamento nacional. Se a gente tá dizendo que temos que aprender com nossos erros, talvez um deles tenha sido chegar numa coligação com 15 ou 16 partidos onde muitos deles não tinha relação programática conosco. A relação era mais aquela ocasional, uma relação tática que visava ganhar uma eleição”, argumentou.

Quem também participou da convenção foi o ex-senador Jorge Viana e o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre. Viana reafirmou o resultado ruim que o PT obteve nas eleições passadas e garantiu que agora o PT vive um momento de tirar lições com o que aconteceu anteriormente e focar num novo trabalho. “O Zen está trabalhando com esse propósito, não de repetir, não de ficar no passado, mas no futuro, de fazer muito mais ainda, estamos montando propostas ouvindo as pessoas, proposta de trabalho que possa ser oferecida”, garante.

Os apoiadores ressaltam que Daniel Zen representa a união do PT e a vontade de trabalhar por Rio Branco. A ideia é fazer uma campanha articulada, com planejamento. Alexandre diz que a campanha, como um todo, deve ser baseada em ideias e sem confronto. “Que nesses próximos 45 dias os candidatos possam utilizar o tempo para falar de soluções para a cidade”, concluiu.