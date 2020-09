Após manutenção do Depasa, moradores seguem reclamando falta d’água na capital

O Governo do Acre anunciou nesse sábado 12, que a secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) irá entregar uma nova escola no município de Capixaba. O objetivo é que a nova instituição venha desafogar a demanda na zona urbana da cidade.

Será um terreno doado por um empresário de 1,5 hectare será para o governo do Estado construir, em 2021, uma nova escola com capacidade de atender a pelo menos 980 estudantes, nos três turnos. O aporte de recursos, no valor de R$ 3 milhões, já foi liberado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, a princípio, para a construção de mais uma escola no conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

No entanto, com a demanda de estudantes atendida normalmente pelas escolas no Cidade do Povo, a realocação de uma nova escola para Capixaba se fez necessária. Será uma escola mista, com o novo ensino fundamental e com o ensino médio. “A ideia é que os nossos alunos passem o maior tempo possível do dia desenvolvendo atividades dentro da escola. E é justamente isso que essa aqui vai proporcionar”, explica o secretário de Educação, Mauro Sérgio Cruz.

A área está dentro do Loteamento Edson Barbosa e foi doada pelo morador Luiz Antonio Barbosa de Lima, o seu Lula, de 72 anos, empresário e proprietário das terras onde hoje está a cidade de Capixaba. A família tradicional do município resolveu agraciar a comunidade com as terras como forma de ampliar o acesso à escola e promover o desenvolvimento local.

O governo também entregou 635 kits escolares destinados a estudantes carentes do município durante a visita ao terreno. Os kits foram entregues nas zonas rural e urbana do município, localizado no Vale do Alto Acre, distante 80 quilômetros de Rio Branco pela BR-317.

Cada um dos kits escolares entregues contém um caderno brochura de capa flexível, duas caixas de massinhas de modelar grossa, uma caixa de massinha de modelar fina, quatro caixas de giz de cera, cinco unidades de etiquetas de nota, além de seis pincéis número 6 e sete pincéis número 12.