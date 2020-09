Regional do Alto Acre zera internações hospitalares por covid-19, informa Boletim

Apesar da alta incidência de covid-19 nos municípios de Assis Brasil, Xapuri e Brasiléia, que estão entre os quatro com as maiores taxas de casos por grupo de 100 mil habitantes, junto com Santa Rosa do Purus, a regional do Alto Acre não registrou internações hospitalares na última atualização do Boletim Informativo da Assistência à Saúde do Estado.

De acordo com o último Boletim Sesacre, dos 19 leitos disponíveis no hospital de referência Raimundo Chaar, de Brasiléia, no hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri, e na unidade mista de Assis Brasil, para internações em decorrência da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), não havia nenhum deles ocupados na tarde da sexta-feira, 11 de setembro.

No restante do estado, foram identificados 142 pacientes internados nos estabelecimentos monitorados, dos quais 102 com teste positivo para Covid-19. Do total hospitalizado, 27 estavam em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 115 em leitos (clínicos, obstétricos ou pediátricos). Apenas em Hospitais da Rede SUS, o total era de 134 internações.

A média geral de internações foi de 150 pacientes, com uma redução de 6,8% no total de internações em relação à média dos últimos 7 dias. O monitoramento de internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) é realizada diariamente em hospitais da rede pública (SESACRE), contratualizados ao SUS (Filantrópicos) e privados.

Divergência

O Boletim Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri (Semusa) informou em sua última atualização, na noite desta sexta-feira, 11, que havia ainda 3 internações hospitalares no município. Portanto, havia uma divergência entre os dados divulgados pelos boletins municipal e estadual para a regional do Alto Acre.

Procurada para falar sobre o desacordo entre as informações da Sesacre e da Semusa, a coordenação da equipe de enfrentamento à pandemia em Xapuri explicou que um dos três pacientes estava internado em Rio Branco e que os outros dois já tiveram alta, mas essa informação não foi atualizada no boletim municipal, o que ocorrerá na próxima segunda-feira,14.