“Plano B” fica na gaveta e Fagner Sales continua candidato

A ação da Polícia Federal ontem em Cruzeiro do Sul, atingiu em cheio a cúpula do MDB. O ex-prefeito Vagner Sales foi ouvido na PF por suposta participação num esquema de licitações fraudulentas e teve que pagar fiança para ser liberado por crime ambiental – foram apreendidos jabotis na sua fazenda. O filho Fagner Sales (MDB) –foto – foi arrolado nas denúncias. Mas se trata apenas de investigações, e que durante o seu curso haverá o amplo direito de defesa. Não se sabe até que ponto a operação da PF teve influência negativa na candidatura do Fagner a prefeito de Cruzeiro do Sul. As próximas pesquisas é que devem mensurar se o estrago eleitoral foi significativo ou não abalou a estrutura da candidatura. O BLOG tem informação de que, por enquanto o ex-prefeito Vagner Sales vai manter a candidatura do filho Fagner Sales para a prefeitura do município. O chamado “Plano B,” que seria o Vagner lançar mão da filha e deputada federal Jéssica Sales (MDB) para substituir o irmão Fagner Sales (MDB), continua na gaveta. Pelo menos neste primeiro momento, a candidatura do Fagner está mantida. Também foram alvos da operação da PF, os ex-prefeito Ilderlei Cordeiro e Mazinho Santiago.

LEITURA ESTRÁBICA

A PREFEITA SOCORRO NERI fez uma leitura estrábica dos sinais enviados pelo Palácio Rio Branco, sobre a entrada do PCdoB na sua aliança. Sabe o que ouviu a respeito de um asssessor do governo sobre o assunto. E não soube interpretar o “você é que decide,” quando consultou o governador. Na política, prefeita Socorro, a leitura tem que ser feita nas entrelinhas.

GRANDE TEMOR

AS MINHAS FONTES sempre são credenciadas, porque nunca revelo as autorias. O temor entre os assessores palacianos é de que com o PCdoB na aliança da prefeita Socorro Neri, se esta chegar ao segundo turno, todas as forças conservadoras se unirão em torno do adversário.

NOVA FPA

PINCEI NA CONVERSA ontem com um deles de que para uma coligação que terá PDT-PSB-PV-PCdoB, só faltará mesmo o PT para a aliança ser chamada da “nova Frente Popular do Acre”. Avaliam que será uma bela bandeira para o ataque de adversários durante a campanha.

FRENTE DE ESQUERDA

O deputado Jenilson Lopes (PSB) e César Messias (PSB), hoje os mais influentes conselheiros da prefeita Socorro Neri, conseguiram colar a sua imagem política na esquerda, que o velho PT comandou por 20 anos. Para César Messias, um vianista juramentado, a esquerda é seu lar.

NADA SEM CONSULTAR

O governador Gladson Cameli afastou-se do PROGRESSISTAS apenas no faz de conta, na amarração das alianças no interior e que tenha o seu partido no meio, sempre é consultado antes de um acordo ser anunciado. Um sinal que retornará ao PROGRESSITAS, após a eleição.

GAIATO NO NAVIO

O ASSESSOR POLÍTICO do governo, Moisés Diniz, não teve nada a ver na implosão da aliança entre MDB e PROGRESSISTAS, para a prefeitura do Jordão. Foi o último a saber. Entrou de gaiato no navio, quando tentam lhe culpar. O Moisés faz um belo trabalho desfazendo crises.

ACOSTUMADO AO EMBATE

QUANDO um candidato a prefeito como o Tião Bocalon (PROGRESSISTAS) disse no seu discurso na convenção de ontem que vai enfrentar “duas máquinas” na campanha, não é retórica. Vai lutar contra as estruturas da prefeitura e governo; o que, para ele, sempre foi normal.

CHAPA CANTADA

O PSDB confirmou a pedra que este BLOG tinha cantado de que o vice do candidato a prefeito Minoru Kinpara (PSDB) na disputa da PMRB seria o presidente da Acisa, Celestino Oliveira. Todos os ventos sopram no sentido do Minoru chegar ao segundo turno, está bem situado.

NOME SEDIMENTADO

O CANDIDATO do PSDB, Minoru Kinpara, tem mostrado até aqui que ter o seu nome consolidado no eleitorado, e que começa a campanha com boa aceitação popular.

TENTOU MELAR

O Coronel Ulysses Araújo (PSL) ainda tentou melar a formação da chapa do PSDB, investindo para o PSL ter ele como candidato a prefeito de Rio Branco, ou como vice da candidatura do Minoru Kinpara (PSDB). As duas tentativas foram rechaçadas dentro do corpo do PSL.

APOSTANDO FORTE

O DEPUTADO FEDERAL FLAVIANO MELO (MDB) está entusiasmado com a candidatura do empresário Olavinho (MDB) a prefeito de Acrelândia, mesmo tendo de enfrentar o prefeito Caetano (PSB), que disputará a reeleição no cargo. Quem disputa eleição no cargo entra em vantagem.

ABERRAÇÃO ELEITORAL

A REELEIÇÃO para prefeito nos moldes que se encontra na legislação eleitoral é uma aberração. O prefeito que pretendesse ter novo mandato deveria deixar o cargo para nivelar a disputa. E ninguém venha com o purismo que a máquina não será usada durante a campanha.

NÃO É DE HOJE

AS COLIGAÇÕES ao estilo jacaré-açu com cobra grande não é algo nascido nesta eleição. O ex-senador Jorge Viana (PT) teve como vice quando era prefeito e depois governador nomes do PSDB, que era o partido do Fernando Henrique Cardoso. Onde estava a coerência ideológica?

PURA BALELA

ESSA QUESTÃO que o PT é ideológico é pura balela. Foram buscar na oposição, o César Messias (PSB), para ser o vice nos governos do Binho Marques e do Tião Viana. Ideológico de arrôto.

NICOLAU JUNIOR

VAMOS DEIXAR o quadro claro. O deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) nunca teve negócios com os ex-prefeitos ilderlei Cordeiro e Vagner Sales. O valor encontrado pela PF em sua casa é compatível com seus ganhos. E ter dinheiro legal em casa não é crime. E as portas da ALEAC sempre estiveram abertas para qualquer investigação. O resto é com a justiça.

NÃO FOI CONDENADO

E O DEPUTADO NICOLAU JUNIOR (PROGRESSISTAS) no momento está só sendo investigado. Nem denunciado pelo MP foi no caso. Haverá todo um rito processual ao qual apresentará a sua defesa. Por isso, ninguém pode lhe apontar o dedo como se já fosse um condenado.

FRANCO ATIRADOR

O DEPUTADO GÉHLEN DINIZ (PROGRESSISTAS) não é tosco, mas inteligente o suficiente para saber ser difícil derrotar o prefeito de Sena Madureira, Mazinho (MDB), que sabe fazer política. Diniz quer na verdade, abrir caminho para disputar em 2022, vaga na Câmara Federal.

DISPUTA FERRENHA

TUDO INDICA que se terá em Epitaciolândia uma disputa ferrenha entre os candidatos Everton Soares (PSL) e o Delegado Sérgio Lopes (PSDB) na disputa da prefeitura. É daquelas eleições que costumam ser decididas pelos detalhes durante a campanha. É de se jogar no triplo.

FORA DO BARCO

O PDT vai para a disputa da prefeitura de Tarauacá com uma chapa própria, tendo de candidata à prefeita a mística Néia (PDT). O PDT não aceitou nenhuma composição para vice, mas em compensação poderá ter o apoio da desgastada prefeita Marilete Vitorino (PSD).

NÃO FALA, MAS É REAL

NÃO TENHO certeza, mas não vou me admirar nem um pouco se o senador Sérgio Petecão (PSD), sair candidato ao governo em 2022, contra o Palácio Rio Branco, que o isolou de vez.

IMPACTA NA POPULARIDADE

A ALTA nos preços dos alimentos impacta negativamente em qualquer governo, porque a parte mais doída da população é o bolso. O certo é a carne e o arroz nosso de cada dia, viraram artigos de luxo para a grande parte da população brasileira.

NÃO HÁ BOA VONTADE

O senador Márcio Bittar (MDB) até tenta, mas falta liga entre o MDB e o Governo.

DISPUTA NO PALITO

A continuar a confusão no PP de Brasiléia, que não definiu se apoiará a candidatura da Fernanda Hassem (PT) ou da Leila Galvão (MDB) para a prefeitura, isso deverá ser decidido no jogo do palito. Exatamente, porque não sabe exatamente quem está mandando no partido.

CHAPA ABERTA

Ontem, foi a convenção do MDB, que homologou a candidatura da ex-deputada Leila Galvão (MDB) para a prefeitura de Brasiléia. Deixou a chapa aberta para definir quem será o vice.

FRASE MARCANTE

“A verdadeira amizade é aquela que nos permite falar, ao amigo, de todos os seus defeitos e de todas as nossas qualidades”. Milôr Fernandes, jornalista e escritor.