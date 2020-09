Jarbas Soster oficializa candidatura à prefeitura e avisa que Avante não concorre para ser figurante

O juiz da 9ª zona eleitoral, Giordane Dourado, responsável por julgar casos de parte da capital e o município de Bujari, tirou dúvidas sobre as regras eleitorais para as eleições de 2020 no Boa Conversa, do ac24horas.

Responsável por julgar recursos com recursos de propaganda, pesquisas eleitorais e até mesmo as famigeradas fakenews, o magistrado revelou que neste ano, por conta da pandemia da Covid-19, a escolha de prefeitos e vereadores será, começando pela data que mudou do dia 4 de outubro para 15 de novembro .

Dourado ressalta que as mudanças não se restringem apenas a data de votação, que explicou que até a hora do voto este ano vai ser diferente com a ampliação do horário das votação em uma hora, sendo das 7h da manhã até às 17h. “Outra mudança significativa fica por conta do eleitor. Quem for votar sem máscara, não vota”, disse.

No bate papo, o magistrado afirma ainda que a justiça eleitoral está atenta para coibir a prática das fake news durante o período de campanha. Assista a entrevista na íntegra: